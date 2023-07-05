陸6月財新服務業PMI為53.9　月減3.2個百分點

主要追蹤中小企業的大陸財新PMI指數，5日發布6月大陸財新服務業PMI為53.9，雖連續六個月處於擴張區間，但低於預期值，也較前值下降3.2個百分點，放緩至5個月來低點。

據財新5日發布數據，6月大陸財新服務業PMI為53.9，預期值為56.2，前值為57.1。另6月財新綜合PMI為52.5，前值為55.6。

在此之前，財新公布6月大陸財新製造業PMI為50.5，較5月的50.9小幅下降，但高於預期的50。

對於服務業PMI的放緩，財新數據分析稱，這是由於6月經營活動和新訂單擴張較5月明顯減弱，部分企業反映市場需求未如預期。同時，銷售價格僅略有上升，部分大陸企業表示，加價是因為經營成本上升；另外一些企業表示，為保持競爭力，整體定價力受限。

數據也顯示，大陸中小服務業雖經營活動放緩，但繼續增加用工，就業數據連續第5個月高於榮枯線，動力來自對未來一年前景更為樂觀，企業信心在5個月來首次出現回升。

財新PMI走勢與大陸官方的PMI數據並不完全一致。據大陸國家統計局日前公布數據，6月，大陸官方製造業PMI為49，比上月上升0.2個百分點，連續三月低於50的榮枯線，官方非製造業商務活動指數為53.2，比上月下降1.3個百分點，仍高於臨界點。

另，中國物流與採購聯合會5日發布數據顯示，6月份中國大宗商品指數(CBMI)為102.8%，較上月上升2.1個百分點，已連續兩個月上升。分析稱，隨著經濟運轉保持恢復發展態勢，6月中國大陸大宗商品市場呈現「供需雙旺、穩中向好」特徵。