陸限半導體材料出口　前官員嗆：中國反制手段還很多

中國大陸宣布8月起，對鎵、鍺相關物項實施出口管制，因屬半導體重要原材料，被認為反制美對中科技戰意味濃厚。對此，大陸商務部前副部長魏建國進一步在接受專訪時說，「這只是中國反制的開始，中國的制裁手段和種類還有很多。如果對華高技術限制繼續升級，中國的反制措施也會進一步升級」。

據中共中宣部主辦報紙《中國日報》5日刊出內容，中國國際經濟交流中心副理事長、大陸商務部前副部長魏建國在接受「獨家專訪」時說，大陸宣布將於2023年8月1日起對鎵、鍺相關物項實施出口管制。這一措施是經過深思熟慮的重拳出擊，「不僅能打得某些國家慌，還會打得某些國家疼」。

他說，「這只是中國反制的開始，中國的制裁手段和種類還有很多。如果對華高技術限制繼續升級，中國的反制措施也會進一步升級」。

魏建國表示，任何利用霸權主義企圖推動脫鉤斷鍊的行為，包括打壓中國企業，最後都是搬起石頭砸自己的腳。

在此之前，於4日下午大陸外交部舉辦的例行記者會上，面對日媒關切中方的限制出口措施，是否為對美日荷半導體設備出口管制的反擊時，大陸外交部發言人毛寧回應說，中國政府依法對相關物項實施出口管制，是國際通行做法，不針對任何特定國家。