聽新聞
test
0:00 / 0:00
陸限半導體材料出口 前官員嗆：中國反制手段還很多
中國大陸宣布8月起，對鎵、鍺相關物項實施出口管制，因屬半導體重要原材料，被認為反制美對中科技戰意味濃厚。對此，大陸商務部前副部長魏建國進一步在接受專訪時說，「這只是中國反制的開始，中國的制裁手段和種類還有很多。如果對華高技術限制繼續升級，中國的反制措施也會進一步升級」。
據中共中宣部主辦報紙《中國日報》5日刊出內容，中國國際經濟交流中心副理事長、大陸商務部前副部長魏建國在接受「獨家專訪」時說，大陸宣布將於2023年8月1日起對鎵、鍺相關物項實施出口管制。這一措施是經過深思熟慮的重拳出擊，「不僅能打得某些國家慌，還會打得某些國家疼」。
他說，「這只是中國反制的開始，中國的制裁手段和種類還有很多。如果對華高技術限制繼續升級，中國的反制措施也會進一步升級」。
魏建國表示，任何利用霸權主義企圖推動脫鉤斷鍊的行為，包括打壓中國企業，最後都是搬起石頭砸自己的腳。
在此之前，於4日下午大陸外交部舉辦的例行記者會上，面對日媒關切中方的限制出口措施，是否為對美日荷半導體設備出口管制的反擊時，大陸外交部發言人毛寧回應說，中國政府依法對相關物項實施出口管制，是國際通行做法，不針對任何特定國家。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言