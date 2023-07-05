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陸百強房企 上半年微成長

聯合報／ 大陸中心／綜合報導

伴隨二季度樓市降溫，大陸房地產企業銷售額同比增速連續收窄。

中新社報導，中指研究院企業研究總監劉水3日在一場市場形勢分析會上表示，上半年，百強房企銷售總額為35682.3億元（人民幣，下同），同比微增0.1%，增幅相比上月收窄8.3個百分點。 　　

從企業競爭格局來看，中指數據顯示，2023年上半年，銷售額超過千億元的企業數量有7家，較去年同期減少2家。上半年，7家千億房企分別為：保利發展、萬科、中海地產、華潤置地、碧桂園、招商蛇口和綠城中國。

百億房企數量同樣有所減少。劉水表示，上半年，銷售額超百億元的房企數量有78家，較2022年同期減少7家，較2021年同期減少54家。其中，第二陣營（銷售額500億元至1000億元）企業10家，較去年同期增加3家。第三陣營（300億元至500億元）企業16家，較去年同期減少1家。第四陣營（100億元至300億元）企業為45家，較去年同期減少7家。

克而瑞研究中心發布的統計數據反映出類似趨勢。據該機構統計，上半年百強房企實現銷售操盤金額30620.2億元，同比微增0.2%，增幅較前兩月有明顯回落。6月份，百強房企實現銷售操盤金額環比增長8.5%，環比增幅處於歷年同期的最低水平；同比降低28.1%。 　　

整體來看，克而瑞研究中心認為，2023年以來，大陸房地產行業雖然有一定修復預期，但在供需兩端制約之下，上半年市場和企業表現相對平淡，樓市復甦動能放緩。

房地產

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