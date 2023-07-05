大陸保供電 全面備戰炎夏「大考」

6月以來，大陸全國多地高溫天氣持續，帶動用電負荷激增，特別是京津冀、山東、河南等11個地區近期正經歷連續性高溫，全網用電高峰期提前到來。

新華社報導，大陸國家能源局、國家電網、南方電網以及發電企業等部門正全力以赴做好電力保供，風能、太陽能、水電、火電、核電等各類機組「馬力全開」，確保用能用電需求。目前，全網電力供需整體平衡。

大陸國家電網和南方電網正戰高溫保供電。入夏以來，用電負荷持續走高，近期最大負荷已突破9億千瓦。

當前，大陸國家電網推動各類電源穩發增供。針對夏季高峰前計畫投產的1178萬千瓦機組做好併網服務，確保239項迎峰度夏重點工程在6月底前全部投運，加強主網設備運維，做好密集輸電通道特巡特護工作，保障能源大通道安全穩定運行。

夏季極端天氣頻發多發，應急是安全最後一道防線。大陸國家電網福建電力公司滾動完善電力保供應急預案、電網故障聯合處置預案、防汛抗災預案等措施，持續完善災害監測預警與應急指揮管理系統，組建785人的應急救援、8770人的應急搶修隊伍，籌備應急發電車142輛。

在遼寧，瀋陽電網單日最大負荷已接近600萬千瓦。國家電網瀋陽供電公司發揮電力負荷管理中心「源荷互動」優勢，加強對重要客戶用電情況監測，以此調動用電側負荷資源，優化企業用電方式。

南方區域用電需求也持續旺盛。截至目前，南方電網今年最高用電負荷2.22億千瓦，逼近歷史最高紀錄。

日前，南方電網已完成西電東送大通道的全面「體檢」，保障西電東送主通道的安全暢通。

為應對入夏以來的用電攀升情況，各類發電機組「馬力全開」，積極備戰度夏「大考」。

只要0.01秒，來自新疆的電流便跨越山河到了華東地區。6月30日，昌吉到古泉±1100千伏特高壓直流輸電工程輸送功率保持800萬千瓦運行，日輸送電量達1.92億度。

大陸國家能源集團提前在煤炭、電力等方面做好規畫部署。截至6月初，國家能源集團火電廠電煤庫存超過3359萬噸，可用天數超28天。

當前，大陸國家能源集團繼續加大協調力度，福建、安徽、江西等沿海沿江電廠密切跟蹤氣象變化和煤炭在途情況，做好煤炭緊急採購預案。

6月20日至30日，大陸國家電投山東海陽核電兩台百萬千瓦級核電機組持續滿功率運行，已累計發電6.5億度，可以滿足約27萬個家庭一年的生活用電。

面對四川上游來水偏枯的局面，6月1日至25日，國投集團雅礱江流域水電開發有限公司發揮大型水庫綜合調度優勢，完成發電量28.43億千瓦時，輸送至川渝、華東和華中地區。

大陸國家能源局副局長余兵表示，近期多個地區氣溫大幅攀升，用電高峰期提前。迎峰度夏期間電力供應總體有保障，但區域性、時段性供需矛盾仍需著力解決。

今年以來，多部門會同有關地方政府和電力企業，對電力保供進行了周密部署。