陸新能源車6月銷量 增10%

大陸全國乘用車市場信息聯席會（乘聯會）昨（4）日在官網發布，綜合預估6月乘聯會新能源乘用車廠商批發銷量74萬輛，與上月相比增長10%、年增30%。預計前六月全大陸乘用車廠商新能源批發353萬輛，年增44%。

乘聯會指出，2023年新能源車市場呈現逐月走高的特徵，隨著第2季大量有競爭力的新品推出，價格促銷力度不斷加大，消費者的購買熱情逐步釋放。各廠商和經銷商為衝擊半年目標，積極展開各種促銷活動，地方性補貼疊加企業半年度衝量雙重優惠，支撐終端零售持續升溫。

受到2022年低基期影響，加上近期大陸新能源乘用車出口持續走強的促進，形成海內外新能源市場同步走強的特徵。6月大陸新能源乘用車市場保持強勢增長特徵，整體車市延續5月的強勢走勢，銷量達到歷史最高水準。