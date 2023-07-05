聽新聞
test
0:00 / 0:00

陸新能源車6月銷量 增10%

經濟日報／ 記者林宸誼／綜合報導

大陸全國乘用車市場信息聯席會（乘聯會）昨（4）日在官網發布，綜合預估6月乘聯會新能源乘用車廠商批發銷量74萬輛，與上月相比增長10%、年增30%。預計前六月全大陸乘用車廠商新能源批發353萬輛，年增44%。

乘聯會指出，2023年新能源車市場呈現逐月走高的特徵，隨著第2季大量有競爭力的新品推出，價格促銷力度不斷加大，消費者的購買熱情逐步釋放。各廠商和經銷商為衝擊半年目標，積極展開各種促銷活動，地方性補貼疊加企業半年度衝量雙重優惠，支撐終端零售持續升溫。

受到2022年低基期影響，加上近期大陸新能源乘用車出口持續走強的促進，形成海內外新能源市場同步走強的特徵。6月大陸新能源乘用車市場保持強勢增長特徵，整體車市延續5月的強勢走勢，銷量達到歷史最高水準。

競爭力

延伸閱讀

疫後最大規模 陸辦夏令營 200台生參與

大陸多地豪雨成災 預估今夏極端氣候事件將偏多

比去年增長超九成！中國比亞迪上半年銷售逾125萬輛

連續2個月突破千台 Kia在台銷售年成長率達158%

相關新聞

上海人工智慧大會 全球逾百企業參與 商機爆發

2023上海世界人工智慧大會（WAIC）將於7月6日登場。包括超微（AMD）執行長蘇姿丰（Lisa Su）等人，將在大會...

港IPO增長放緩 業界料將復甦

2023年上半年香港IPO（首次公開募股）市場增長放緩，但相對全球市場仍體現韌性。業界認為，香港上市框架正不斷完善，不利...

「男神時代來臨」陸男人愛美覺醒 正創造龐大商機

近幾年，中國大陸男人正以肉眼可見的速度變得越來越愛美。男士護膚美妝保養品的增長速度，超過女士同類產品，行業市場規模處於逐年增長趨勢，今年預計將超過人民幣200億元。

鐵礦石卸船 青島港創紀錄

根據山東港口青島港消息，「遠誼海」輪2日在該港董家口港區40萬噸礦石專用碼頭僅用30.7小時便完成了37.5506萬噸鐵...

大陸保供電 全面備戰炎夏「大考」

6月以來，大陸全國多地高溫天氣持續，帶動用電負荷激增，特別是京津冀、山東、河南等11個地區近期正經歷連續性高溫，全網用電...

陸百強房企 上半年微成長

伴隨二季度樓市降溫，大陸房地產企業銷售額同比增速連續收窄。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦