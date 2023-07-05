投資305億人民幣 汕頭國際紡織城開工

聯合報／ 大陸新聞中心／綜合報導

汕頭國際紡織城開工儀式3日在廣東汕頭舉行，項目計畫總投資305億元（人民幣，下同）。

中新社報導，此次開工建設的汕頭國際紡織城總規畫用地面積5000畝，包括全球紡織品採購中心和紡織產業園區；首期動工建設2000畝。其中全球紡織品採購中心和紡織產業園區的建設，將有效解決產銷無法貫通、產業未能集聚集約發展的瓶頸問題，打造集生產製造、產業服務、採購交易、智慧物流為一體的新型產業載體和完善產業鏈條。 　　

開工儀式上，來自福建長樂、廣州中大（輕紡城）等地產業集群紛紛組隊入駐。工業園區首批廠房面積三天之內預訂率超95%，全球紡織品採購中心首批布料市場店面預訂率超50%。 　　

中國紡織工業聯合會秘書長、中國紡織工業聯合會流通分會會長夏令敏表示，汕頭是大陸內衣家居服製造名城，是紡織服裝行業超千億元規模產業集群之一。希望汕頭紡織服裝產業在新時期加強產業鏈協作融通，合作共贏。

紡織業在汕頭歷史悠久，改革開放後，在潮汕籍海外僑胞的支持和參與下，汕頭紡織服裝產業集群逐漸形成並得以快速發展，已成為當地的特色支柱產業。汕頭先後獲得中國紡織服裝產業基地市、中國內衣家居服之都、中國工藝毛衫出口基地等稱號。 　　

2023年前5個月，汕頭市紡織服裝規模以上工業企業增加到791家，規模以上工業產值534億元。

廣東

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