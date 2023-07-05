陸房地產市場 今年難回溫

聯合報／ 大陸新聞中心／綜合報導

2023年上半年，除個別核心城市外，中國大陸多地土拍（拍賣出讓國有土地使用權）熱度下滑，土地出讓收入同比減少。

中新社報導，中指研究院土地市場研究負責人張凱3日在一場月度市場形勢分析會上表示，在年初房地產市場的小陽春之後，3月份至6月份新房市場成交規模環比下滑，直接影響房企拿地信心，土拍熱度也連續下降。上半年除個別核心城市外，土拍總體低迷，大陸300個城市土地出讓收入同比下降約20%。

中指研究院數據顯示，上半年，大陸300個城市推出涉宅用地土地規畫建築面積同比下降34%，成交土地規畫建築面積同比下降32%，土地成交樓面均價同比漲17%，土地出讓收入同比降20%。各地土地供應呈現質優量減的特徵，這也是上半年土地成交規模下滑，但地價同比上升的原因。 　　

從近期幾場土拍情況來看，部分核心城市土拍熱度亦有所回落。以杭州為例，6月30日杭州進行2023年第六批次集中供地，最終12宗地全部成功出讓。諸葛數據研究中心指出，其中6宗底價成交，6宗進入搖號階段，總成交金額127.78億元人民幣，平均溢價率為6.9%。此次土拍熱度較前幾次有所下滑。今年上半年，杭州共計完成7場土拍，累計出讓宅地66宗，平均溢價率9.35%，高出2022年溢價率2.12個百分點。 　　

同日，北京的一場土拍熱度也有所降溫，當日共推出3宗地塊，2宗底價成交，一宗延期。 　　

張凱認為，在樓市銷售降溫的同時，房企拿地信心隨之連續兩個月下降。最近一段時間，溢價、熔斷的地塊占比環比下降，6月份各地土地流拍率（含延期、撤牌）升至16%。下半年通常各地推地量大於上半年，房企競爭激烈程度減弱，加之房企沒有成交規模快速回暖的預期，今年下半年土地市場熱度或將繼續回落。

建築 北京

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