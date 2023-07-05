港IPO增長放緩 業界料將復甦

2023年上半年香港IPO（首次公開募股）市場增長放緩，但相對全球市場仍體現韌性。業界認為，香港上市框架正不斷完善，不利因素逐漸消退，香港IPO市場料在下半年迎來復甦。

中新社報導，根據畢馬威中國3日在港發表的報告，全球IPO活動於去年底開始放緩，今年上半年持續低迷，上市宗數和募資總額分別同比減少約一成和四成，反映平均每宗IPO集資額減少。雖然香港今年上半年上市宗數同比增加三成至31宗，募集資金同比上升1%至178億元（港幣，下同），但在全球IPO市場中僅排名第六，被紐約、阿布達比和納斯達克三家證券交易所擠出前五位。

畢馬威中國新經濟市場及生命科學行業香港主管合夥人朱雅儀解釋，全球通脹持續、加息步伐放緩但周期仍未完結、經濟復甦緩慢，加上地緣政治和金融市場不穩定等，導致IPO活動持續疲弱。不過，香港的情況在今年第二季得到改善，若下半年趨勢持續，有望重回全球前五位。

業界近日為市場把脈，認為香港新股活動會回暖。香港交易所聯席營運總監陳翊庭認為，集資額相對遜色是由於企業不願以低估值上市，相信一旦市場回暖，新股市場會迅速反彈。

針對部分優秀企業面臨估值偏低的問題，羅兵咸永道香港企業客戶主管合夥人黃煒邦表示，這是由於市況不佳所導致，相信部分企業會通過分拆業務上市，以體現公司自身優勢和應有價值，分拆上市活動將於下半年及明年活躍起來。

德勤中國資本市場服務部分析，下半年美國加息周期若結束，而大陸推出更多經濟刺激措施，資金重整帶動流動性及估值回暖，預期香港新股市場會反彈。

畢馬威中國資本市場及執業技術主管合夥人劉國賢也認為，有跡象表明金融市場不穩定的情況正在改善，隨著美國聯準會首次宣布暫停加息，預期貨幣政策的不穩定性將減少，有望推動IPO申請人在下半年重拾上市步伐。

香港交易所今年3月底推出新特專科技公司上市機制，至6月底收到首宗申請。畢馬威中國資本市場諮詢組合夥人劉大昌認為，不少企業正準備申請，未來會有更多特專科技公司來港上市。

香港交易所同時計畫於今年10月推出首次公開招股結算平台FINI，將新股定價與股份開始交易之間的時間由5個營業日大幅縮短至2個營業日。