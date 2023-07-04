中國管制出口的鎵、鍺 究竟是什麼？

本周一，中國商務部宣佈對製造高性能晶片所需的金屬鎵、鍺相關物項實施出口管制。出口管制從8月1日開始執行。這兩種戰略金屬都在哪些地方生產，具有哪些用途？

讓我們來了解一下鍺和鎵這兩種戰略金屬。

鍺從哪裡提煉？

鍺是一種灰白色類金屬，有光澤，質地硬，屬於碳族元素。但是礦石中很少含有高濃度的鍺，一般來自褐煤鍺礦、鉛鋅冶煉副產品等等。

歐洲關鍵原材料委員會（CRMA）統計的數據顯示，中國生產的鍺約佔全球的60%，其餘的部分來自加拿大、芬蘭、俄羅斯和美國。

根據中國海關公布的數據，去年全年中國累計出口鍺產品43.7噸。

金屬元素鎵

鎵在自然界中不以單質存在，常以鎵(III)的形式微量散存於鋅礦（例如閃鋅礦）、鋁土礦等礦石中。根據歐洲關鍵原材料委員會的數據材料，全球80%的鎵在中國生產。

鎵化合物砷化鎵廣泛用於高性能芯片，因為它比矽更耐高溫和潮濕，導電性也更好。《華爾街日報》引述2023年美國地質調查局關於鎵的報告指出，上述應用方面目前沒有砷化鎵的有效替代品。

歐洲關鍵原材料委員會的資料顯示，全球只有幾家企業有能力按照所需要的純度提煉生產鎵，其中一家在歐洲，其餘的均在日本和中國。

中國海關總署數據顯示，2022年1-11月，中國國累計出口鎵產品89.35噸，比2021年同期增加44.1%。

鍺和鎵的用處是什麼？

美國企業環球晶圓（Global Wafers）指出，砷化鎵比矽更耐高溫，用砷化鎵製造的晶圓也可以在更高的頻率下工作。

而且鎵化合物比矽作為材料製造的器件產生的噪音更小，因此在雷達和無線電通信設備、衛星和LED中可以得到更好的應用。

鍺在光纖通訊、紅外光學、太陽能電池等等領域都具有廣泛而重要的應用。在軍事領域，例如可以製造夜視裝置以及衛星圖像傳感器。

價格浮動

路孚特Eikon數據顯示，在上海金屬交易市場，7月3日，中國純度為99.99%的鎵估價為每公斤1775元人民幣（245美元），較前一交易日上漲5.97%，為5月16日以來的最高水平。7月3日，中國鍺錠價格為每公斤9150元人民幣（1,264美元）。

（路透社）

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