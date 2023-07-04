為專利無效請求槓上！ 小米和華為7月21日法庭見

大陸國家知識產權局發布公告顯示，小米近期對華為專利ZL201810188201.7發起了無效宣告請求，將於7月21日法庭見，並進行口頭審查。

口審是各種發明訴訟案中的一種方式，無效方和被無效方在法庭上口頭闡述自己的觀點和自己專利有效的理由。具體的來說是無效方向被無效方提出要無效其專利，而啟動無效訴訟程式。被無效方則做出答辯的行為，該行為是通過雙方代表在法庭陳述辯論來實現的。

據悉，該專利的名稱為「一種鎖屏方法及移動終端」，專利摘要顯示，本發明實施公開一種鎖屏方法。包括：接收使用者點亮移動終端螢幕的指令，點亮所述移動終端的螢幕;在鎖屏狀態下，從所述移動終端存儲的本地圖片中調用第一圖片替換預設鎖屏背景，其中，所述第一圖片由使用者下載或拍攝得到，或者由伺服器根據使用者的喜好推送給所述移動終端。

本發明實施例還公開了一種移動終端。採用本發明，可實現在鎖屏狀態下鎖屏背景的自動切換，使用者只要點亮螢幕即可以看到新的鎖屏背景，從而提高了鎖屏背景的變化性以及切換效率，提升了用戶對鎖屏的新鮮感。

小米與華為之間的專利糾紛持續進行。據《中國知識財產權報》2月24日刊發《重大專利侵權糾紛行政裁決受理公告》顯示，華為已經正式對小米提出專利侵權糾紛行政裁決，且該案已被國家智慧財產權局受理。

公告顯示，2023年1月17日，國家智慧財產權局受理了請求人華為提出的被請求人小米侵犯其四項中國專利的案件，近年來華為加速了在專利上的維權步伐。去年4月6日，華為心聲社區發表了由任正非簽發的《專利許可業務彙報》會議紀要，紀要中提到：專利收費不能為了收費而收費；也不能要得太低，要得低了，就遏制了整個社會的創新，沒人願意再投入研發了，會形成華為的事實壟斷，也不符合法律要求的公平合理無歧視原則。