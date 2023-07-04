寧德時代申請註冊多枚「時代電船」商標 搶進電動船領域

全球動力電池龍頭寧德時代申請註冊多枚「時代電船」商標，國際分類涉及機械設備、材料加工、建築修理，目前商標狀態均為申請中。讓外界關注寧德時代下一步是想要搶進電動船領域。

澎湃新聞報導，據了解，早在2018年，寧德時代就與中國船級社武漢規範研究所簽署戰略合作協定。2022年11月，寧德時代註冊成立了全資子公司寧德時代電船科技有限公司（CAEV）（時代電船），公司註冊資本人民幣1億元。

在6月寧德時代與深圳市政府簽署的戰略合作框架協議中，電動船舶業務也高居未來雙方合作的第二位置，僅位於新能源車換電業務之後。

寧德時代表示，未來寧德時代將持續打造廣泛適配全船型、全場景的船用動力電池產品；在船舶電動化的實踐中，公司將積極參與和配合相關單位開展的政策建議、法規標準建設、商業模式創新、示範專案試點等活動，發揮好動力電池龍頭作用，為人類水上新能源事業添磚加瓦。

2018年4月，為減少航運業的溫室氣體排放，國際海事組織IMO通過了全球首份航運業溫室氣體減排初步戰略——海運減排協議。減排協議制定了2050年航運的二氧化碳排放量相比2008年減少50%的目標，並主張在全球範圍內加速推動船舶新能源和替代能源的應用。

據瞭解，大陸船舶90%以上採用柴油機動力系統，航行和進港過程產生大量的油汙水和有害氣體及顆粒物，且噪音汙染嚴重，對水域生態環境造成嚴重影響。因此具有能耗低、零排放、低噪音、無汙染的電動船舶是實現節能減排和轉型升級的重要路徑。

在電動船舶領域，寧德時代的根基仍然是全球領先的動力電池技術，2020年，寧德時代迎來在電動船舶領域的爆發之年。當年10月，採用寧德時代大容量磷酸鐵鋰電芯的福建省首艘電動高端內河遊船「閩江之星」（總噸位505噸，額定載客212人）正式在福州投運。

也是在2020年，中國自主設計建造的首艘海上危險品應急指揮船「深海01」輪在廣州下水，搭載的也是寧德時代的1.5MWh容量的磷酸鐵鋰電池，2020年，中國首艘油電混合動力海上豪華雙體遊輪「大灣區一號」交付，該船搭載寧德時代動力電池系統，整船共144個高能量密度電池包，採用先進的CTP（cell to pack）無模組技術，總體電量達到2520kWh，相當於200輛混合動力汽車的電量。2022年1月，搭載寧德時代7.5MWh船用動力電池（相當於100輛以上純電動汽車的電池容量總和）、全球電池容量最大的新能源純電動船舶「長江三峽1號」試航成功。

寧德時代表示，船在水上航行，周圍有很多的水氣，而鋰電池最怕水。此外，船經常晃動，也會對電池的安全性和可靠性形成一定的挑戰。此外，船的壽命通常有20年，明顯長於汽車，這對電池的性能也提出了更嚴格的要求。

多方資訊顯示，寧德時代在電動船舶領域的雄心，還不僅僅是在電池。根據此前時代電船的公司註冊資訊，公司的業務不僅僅覆蓋寧德時代所專注的動力電池，其經營範圍更包括了海洋工程裝備研發、海洋工程裝備製造、海洋工程關鍵配套系統開發、海洋工程設計和模組設計製造服務、機械設備研發、能量回收系統研發、電機及其控制系統研發等。

而「時代電船」商標的國際分類也涉及了機械設備、材料加工、建築修理等。寧德時代

表示，時代電船也正積極配合福建省的船舶設計、建造企業、運營方開展溝通與合作，同時與上游優秀的配套商協同合作，優勢互補，共同為推動船舶電動化進程而持續努力。