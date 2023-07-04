用電高峰提早到！浙江用電負荷史上最早突破1億千瓦

受高溫氣候影響，大陸用電量大幅增加。綜合陸媒報導，浙江電網用電負荷於3日突破1億千瓦，較去年提早8天，破億93分鐘後，又上升至1.02億千瓦，創歷史新高，為浙江電網史上夏季用電高峰最早進入負荷破億階段。此外，江蘇電網用電負荷於5月29日突破1億千瓦，首次在5月負荷破億，比去年夏季提前19天。用電高峰提早報到。

澎湃新聞指出，浙江省今年6月全社會用電量達529.2億千瓦時，年增10.1%，其中工業用電量年增8.4%。浙江省能源局表示，今年夏季用電高峰期間，預計浙江全社會最高負荷將達到1.15億千瓦，年增10%以上。

面對全省用電負荷的持續增長，國網浙江電力有限公司表示，將通過挖潛省內發電能力、外來電增購、空調負荷調控和企業移峰填谷等措施，實現供需平衡。

中國電力報報導，氣溫偏高、經濟復甦和能源結構轉型等因素是用電高峰提前到來的重要因素。國網江蘇經濟技術研究院規劃發展研究中心主任謝珍建表示，預測今夏江蘇電網最高用電負荷將達到1.4億千瓦，比去年增長6.8%。

長三角地區為大陸製造業重鎮之一，為了保障電力供應，2022年上海、浙江與江蘇三地簽訂《長三角一體化電力保供互助協議》。此前，江蘇吳江-浙江嘉善10千伏配網跨省送電工作於6月29日結束。43天內，嘉善縣10家企業和2131戶居民使用來自吳江區的電，這也是開展時間最長的一次跨區送電。

今年稍早，也是用電大戶的中國南方電網最高負荷在5月22日首次突破2億千瓦。