大陸用這招讓人民幣走升 在岸、離岸雙雙收復7.24
在人民幣兌美元近期持續走弱後，大陸多家銀行3日突然相繼下調美元存款利率，從最高4.3%降至2.8%，成功促使人民幣匯價連兩日回彈。中國大陸外匯交交易中心4日也調升人民幣兌美元中間價111個基本點，報7.2046，推動在岸、離岸人民幣兌美元匯率雙雙收復7.24關口。
據每日經濟新聞報導，7月4日，人民幣兌美元中間價報7.2046，為連續兩個交易日上調。上一交易日中間價7.2157元，上一交易日官方收盤價7.2466元，上日夜盤收報7.2450元。
此外，在岸及離岸人民幣兌美元匯率4日雙雙收復7.24關口。其中，在岸人民幣兌美元上一交易日收在7.2466，4日開盤價則為7.2349。
離岸人民幣兌美元匯率日內開盤價為7.2527，在開盤後波動回升，日內漲逾100點。截至4日10時，在岸人民幣兌美元匯率報7.2394，日內升值幅度為0.10%；離岸人民幣對美元匯率則報7.2486，日內升值幅度為0.08%。
於此之前，第一財經指出，3日大陸多家銀行先後下調美元存款產品的利率報價，從4.3%調降至2.8%。原本5萬美元以上、年利率4.3%的存款產品也被取消。
對此，中國銀行研究院高級研究員李佩珈認為，在各類存款利率下降背景下，美元存款利率高企將使居民持有美元意願上升。因此，「下調美元存款利率有利於降低企業和居民對美元的非理性購匯行為，（可望）助推人民幣匯率穩定」。
報導以中國銀行為例指出，自7月以來，大陸多家境內主要銀行下調了美元存款利率，引發市場關注。
專家普遍認為，銀行下調美元存款利率，「一方面可以緩解境內美元存貸款利率『倒掛』等問題，另一方面美元存款利率與人民幣存款利率協同下行有助於穩定人民幣匯率」。
李佩珈進一步分析稱，當前在政策利率中樞下行、各類資金利率全面下行的背景下，「降低美元存款利率既是順應利率中樞下行的必然之舉，也是防範資金套利、穩定匯率的必然之舉」。
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