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陸限制半導體原材料出口 A股鍺、鎵概念股大漲

聯合報／ 記者黃雅慧／即時報導
受到大陸官方限制半導體原材料出口限制消息激勵，大陸A股4日開盤，有色鍺、鎵概念股集體走高。（取自新華網）
受到大陸官方限制半導體原材料出口限制消息激勵，大陸A股4日開盤，有色鍺、鎵概念股集體走高。（取自新華網）

大陸商務部、海關總署3日宣布對鍺和鎵兩種半導體原材料實行出口管制，受到該消息影響，大陸A股4日開盤，有色鍺、鎵概念股集體走高，雲南鍺業、馳宏鋅鍺、羅平鋅電一字漲停；鋅業股份、有研新材、株冶集團、中國鋁業、藍曉科技、新湖中寶等集體高開。

大陸A股市場早盤窄幅震盪，三大指數均小幅上漲。截至早盤收盤，滬指漲0.07%，深成指漲0.33%，創業板指漲0.14%。其中半導體板塊震蕩反彈，聚辰股份一度漲停，斯達半導漲停。小金屬概念股開盤大漲，雲南鍺業漲停。

大陸商務部、海關總署3日發布對鎵、鍺相關物項實施出口管制的公告。公告稱，滿足相關特性的物項，未經許可，不得出口。這項新的出口管制措施，將自2023年8月1日起正式實施。

鎵被稱作「半導體工業新糧食」，可以在集成電路、LED和太陽能板中使用，而砷化鎵、氮化鎵等化合物半導體結合了多種元素，可幫助提高電視/手機螢幕、太陽能電池板和雷達傳輸速度和效率。財聯社報導，數據顯示，大陸鎵儲量全球佔比68%，產量在2021年佔比超過90%。

鍺則是地殼中最分散的元素之一，其終端需求涉及高新技術產業，產品主要包括太陽能、紅外、探測器級鍺單晶和光纖級四氯化鍺。據美國地質調查局數據，全球鍺資源大陸佔比41%，美國佔比45%；全球鍺供給中，大陸佔比68%，俄羅斯佔比5%。

半導體 美國 大陸商務部

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