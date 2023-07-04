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陸限制鎵與鍺出口 美半導體公司AXT稱將著手申請許可證

聯合報／ 記者黃雅慧／即時報導
大陸商務部3日公告，將從8月1日起控制鎵、鍺產品的出口，外界認為這是對於美日半導體制裁的反制措施。（路透）
大陸商務部3日公告，將從8月1日起控制鎵、鍺產品的出口，外界認為這是對於美日半導體制裁的反制措施。（路透）

在大陸商務部3日公告限制半導體原材料鎵和鍺出口後，不到24小時時間，美國半導體晶圓製造商AXT公司（AXT Inc）在官網聲明中表示，其中國子公司將立即著手申請許可證，以繼續從大陸出口鎵和鍺基板產品，努力將對客戶的任何潛在干擾降至最低。

AXT於公告中表示，其中國子公司北京通美晶體技術公司將立即著手準備申請材料，以向中國大陸購買鎵和鍺。「我們正在積極尋求必要的許可，並努力將對客戶的任何潛在干擾降至最低。」AXT首席執行官 Morris Young說。

AXT表示，今年第1季從中方購買的砷化鎵和鍺基板產品用於其消費、汽車、顯示器和工業應用中，給該公司貢獻了約430萬美元的收入。

此前，美國NBC曾報導，AXT與大陸軍工巨頭公司中國電科有緊密關係，稱AXT是中國電科集團旗下一家半導體公司的供應商，但不清楚是哪一家。

大陸商務部3日公告，將從8月1日起控制鎵、鍺產品的出口，以保護國家安全和利益。外界認為這是對於美日半導體制裁的反制措施。

鎵和鍺一般是作為精煉廠的副產品以小濃度生產。目前，鎵和鍺均已被大陸列入國家戰略性礦產名錄中，是新一代訊息技術產業、人工智慧和機器人產業等重要產業所依賴的關鍵礦產。

數據顯示，全球探明的金屬鎵儲量僅27.93萬噸，大陸擁有19萬噸，佔比在68%左右。美國地質調查局數據顯示，大陸在全球鎵產量佔比截至2021年已超90%；美國地質調查局數據也顯示，全球鍺資源大陸佔比41%，美國佔比45%；全球鍺供給中，大陸佔比68%，俄羅斯佔比5%。

路透報導，傑富瑞分析師在一份報告中指出，北京此前在5月禁止了大陸企業從美國存儲晶片製造商美光公司購買產品。而限制鎵和鍺出口是中方在美中科技戰爭中第二個、也是更大的反制措施。

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