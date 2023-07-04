上海浦東 打造AI試驗場

2023世界人工智能大會開幕在即，上海浦東張江的智慧河上正在加緊打造「AI（人工智能）+水面交通」的場景：大會期間，乘客可乘坐無人船穿梭張江人工智能島、張江科學會堂、張江科學之門等新地標。

中新社報導，打造人工智能世界級產業集群，是中國官方賦予浦東建設社會主義現代化引領區的戰略任務。浦東新區官方表示，浦東正圍繞基礎支撐、科技創新、前瞻布局等方面推動人工智能產業發展，為人工智能打造最佳試驗場。

上海市浦東新區科技和經濟委員會副主任夏玉忠表示，2022年，浦東全區人工智能重點企業超過600家，規模以上人工智能企業超過1200億元（人民幣，下同）。浦東未來將加快匯聚全球英才，率先布局前沿領域，為大算力、強算法時代提供強大易用的底層支撐。

夏玉忠表示，浦東將繼續加大三大維度的創新力度：在制度創新上，針對數據確權難、交易合規難、數據資產化難等堵點難點加以研究和突破，促進數據流通交易，激發數據價值釋放；推動上海數據交易所做大做強，力爭今年能突破10億元交易額。

在技術創新上，推動國產人工智能芯片和集群計算實現突破，加快發展通用人工智能、科學智能、具身智能機器人、智能計算、虛實交互等底層技術研發、系統研究及應用；遴選一批浦東新區人工智能創新產品和技術，力爭三年內實現20項技術創新。

在應用創新上，全面深化產業數字化躍升計劃（GID），發揮數字化標竿企業的示範帶動作用，建設一批數字化服務平台，激發產業鏈中小企業數字化活力，推動人工智能賦能向更深層次、更寬領域發展。

作為中國首個人工智能創新應用先導區，浦東正在打造張江機器人谷、張江數鏈等特色產業集群園區和「一核三園兩港」的空間布局，發布國內首個智能網聯汽車創新應用地方性法規。人工智能這一創新引擎正和浦東各項特色產業緊密結合，共同發展。

陸家嘴股份產業園招商中心總經理胡靜彥透露，今年世界人工智能大會開幕前後，陸家嘴的智慧谷和智慧源兩個分園將實現交付，並同步引入5家人工智能領域產業相關企業及1家鏈主企業落戶，建設人工智能研發平台，釋放出更大的產業發展承載空間。

外高橋保稅區正瞄準生物醫藥產業新賽道，推進AI藥物研發企業創新發展。據此間官方表示，外高橋保稅區將依託區內已經集聚的眾多細胞與基因治療產業創新企業和部分AI藥物研發頭部企業，加快AI在靶點發現、先導化合物研究和化合物篩選等方面的應用，為細胞與基因治療產業發展賦能加速。