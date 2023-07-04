陸6月樓市降溫 百城房價下跌

中指研究院1日發布數據顯示，6月百城房價處於下跌通道，新房和二手房價格同環比均小幅下調。中國100個城市新建住宅平均價格為每平方米16179元（人民幣，下同），環比下跌0.01%，跌幅與上月持平。當月，百城新建住宅平均價格較去年同期下跌0.16%。

中新社報導，數據顯示，二手房價降溫幅度大於新房。全國100個城市二手住宅平均價格為每平方米15746元，環比下跌0.25%，跌幅與上月持平。當月，百城二手住宅平均價格較去年同期下跌1.75%。

今年一季度，在前期積壓需求集中釋放帶動下，樓市信心逐步回歸，百城房價呈恢復態勢；進入二季度，市場恢復節奏放緩，房價上漲動力不足。中指數據顯示，上半年，百城新建住宅平均價格累計上漲0.01%，較去年同期收窄0.14個百分點。

各線城市房價進一步分化。中指研究院指出，2023年上半年，一線城市新建及二手住宅價格累計漲幅居各梯隊城市首位，分別為0.18%、0.52%，上海、北京、廣州新房及二手房價累計均上漲。

二線城市新建住宅價格累計上漲0.01%；二手住宅價格累計下跌0.94%，較2022年同期由漲轉跌。其中，成都、長沙、合肥房價表現較好，新房及二手房價累計均上漲，但多數城市房價表現疲弱。三四線代表城市新建及二手住宅價格上半年累計均繼續下跌，跌幅分別為0.22%和1.21%。

中指研究院另一項數據顯示，今年前6個月，百強房企拿地總額為人民幣5920億元，年減10.2%，降幅較上月增加1.84個百分點。百強房企門檻值為人民幣17億元，較去年同期下降3億元。百強房企招拍掛權益拿地總額占大陸全國300城土地出讓金的比率為62.19%。

克而瑞研究中心數據則指出，1-6月，百強房企拿地金額的投資力度年減9%。6月末新增貨值百強門檻值僅有人民幣41.4億元，年減6%，且新增貨值10強、20強等各梯隊門檻值年增率全線下滑，整體投資表現均不如去年同期。截至6月末，新增貨值超過人民幣百億的房企為32家，比去年同期減少了8家。

展望下半年，克而瑞研究中心認為市場預期和信心尚未修復，企業資金壓力未從源頭得到有效緩解；此外，上半年核心城市優質地塊應出盡出，吸引一波熱度後，隨地塊質量下滑，企業參拍積極性或將大打折扣。但儘管地塊出讓質量將有所下降，但核心一二線城市還是房企「搶地、爭奪」的重心。