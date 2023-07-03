比亞迪再推新！全球首發自研自駕輔助系統「天神之眼」

綜合澎湃新聞、IT之家報導，大陸車企比亞迪3日晚間在騰勢N7上市發布會上宣布全球首發「高階自動駕駛輔助系統」—「天神之眼」， 比亞迪稱是全球首款完全由整車廠自主設計開發、自主生產的車載計算平台，其算法全部自研。

比亞迪指出，「天神之眼」聚焦「安全 + 回歸真實場景」。該系統同時還是全球首家提出整車級融合感知平台，整車物理直接傳感與軟體算法間接傳感融合疊加。

比亞迪副總裁楊冬生強調，該高階自動駕駛輔助系統的硬體由比亞迪全棧自研，是全球首款完全由整車廠自己設計開發、自己生產的車載計算平台；軟體方面，該系統則搭載了比亞迪自主研發的「BOS比亞迪操作系統」。

比亞迪稱，為了打造「天神之眼」，該公司在自動駕駛投入超過 2,000 多人的研發團隊，自建整車自駕實驗中心，並且堅持自研持續創新。

而在具體使用場景上，比亞迪指出「天神之眼」帶來了泊車極致性能，車輛可100%主動完成泊車，多場景完成自動輔助駕駛。

比亞迪表示，目前「天神之眼」高階自動駕駛系統已經量產，將首搭於騰勢 N7車型。