建設數字中國 綠色算力大會 呼和浩特開幕
以「綠算賦能、青城論數—打造最強綠色算力供給者」為主題的中國綠色算力大會，2日在內蒙古自治區呼和浩特市開幕。
建設數字中國是數字時代推進中國式現代化的重要引擎，作為一種新型生產力，算力已成為推動數字經濟發展的核心力量。
中新社報導，中國工程院院士、清華大學計算機科學與技術系教授鄭緯民言簡意賅地總結道：算力是發展數字經濟的基石，但是它很費電，所以怎麼使用綠色能源尤為重要，而對於呼和浩特來說，這裡已經有很多算力了，怎麼用好是需要思考的。
報導稱，內蒙古頭頂有風光，腳下有煤炭，手中有電網，首府呼和浩特市依託國際互聯網數據專用通道、國家級互聯網骨幹直聯點、國家「東數西算」重要節點等優勢，推動數字經濟不斷轉型升級。
目前，和林格爾新區數據中心標準機架達到15萬架，服務器裝機能力達到100萬台，超算能力達到120P，算力規模進入中國八大樞紐、十大數據中心集群前列。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言