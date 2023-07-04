建設數字中國 綠色算力大會 呼和浩特開幕

聯合報／ 大陸新聞中心／綜合報導

以「綠算賦能、青城論數—打造最強綠色算力供給者」為主題的中國綠色算力大會，2日在內蒙古自治區呼和浩特市開幕。

建設數字中國是數字時代推進中國式現代化的重要引擎，作為一種新型生產力，算力已成為推動數字經濟發展的核心力量。

中新社報導，中國工程院院士、清華大學計算機科學與技術系教授鄭緯民言簡意賅地總結道：算力是發展數字經濟的基石，但是它很費電，所以怎麼使用綠色能源尤為重要，而對於呼和浩特來說，這裡已經有很多算力了，怎麼用好是需要思考的。

報導稱，內蒙古頭頂有風光，腳下有煤炭，手中有電網，首府呼和浩特市依託國際互聯網數據專用通道、國家級互聯網骨幹直聯點、國家「東數西算」重要節點等優勢，推動數字經濟不斷轉型升級。

目前，和林格爾新區數據中心標準機架達到15萬架，服務器裝機能力達到100萬台，超算能力達到120P，算力規模進入中國八大樞紐、十大數據中心集群前列。 　

內蒙古 院士

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