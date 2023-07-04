良好運行態勢 6月倉儲指數50%

中國物流與採購聯合會3日發佈數據顯示，6月份中國倉儲指數為50.7%，較上月下降0.6個百分點，連續五個月位於50%以上的擴張區間，顯示倉儲行業仍保持良好運行態勢。

中新社報導，從分項指數來看，6月，新訂單指數為51.7%，較上月上昇0.8個百分點，連續五個月運行在擴張區間，本月增長勢頭較為突出，表明倉儲業務需求在各大電商平台促銷活動提振下加快增長。

分品種來看，消費品的新訂單增長幅度高於大宗商品，特別是服裝、紡織品、棉麻等商品的新訂單指數漲幅較為顯著。

6月，平均庫存周轉次數指數為54.1%，較上月上升1.7個百分點，連續四個月在擴張區間保持增長，且本月增幅有所擴大，表明商品周轉效率明顯提高。指數變化情況顯示，電商促銷活動帶動物流倉儲業務趨於活躍，消費品流通加快，庫存消耗速度提高，去庫存工作持續推進，倉儲企業庫存量有所下降。

6月，企業員工指數為51.7%，較上月下降0.5個百分點，仍保持在擴張區間，表明企業員工人數較前期繼續增加，人力資源較為充足，企業發展具備潛力。業務活動預期指數為53.7%，較上月下降3.6個百分點，仍位於擴張區間較好水平，表明企業信心仍然較為充足，對未來市場運行保持樂觀預期。

分析認為，近期，中國政府在降稅、改善營商環境等方面出台了相關政策，貨幣政策環境也較為寬鬆。宏觀經濟進入平穩恢復階段，基建投資穩步推進，這些因素都有利於提振企業信心。預計後期倉儲行業仍將保持良好運行態勢。

在物流景氣指數方面，6月份中國物流業景氣指數為51.7%，較上月回升了0.2個百分點，顯示需求略有改善，預期穩中向好。

中國物流與採購聯合會總經濟師何輝認為，6月份，物流業景氣指數環比小幅回升，各分項指標均有所改善，顯示出市場業務量和訂單需求增加，就業形勢好轉，企業信心穩定。