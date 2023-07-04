中非經貿博覽 簽約103億美元

聯合報／ 大陸新聞中心／綜合報導

第三屆中國—非洲經貿博覽會2日在湖南長沙落下帷幕。其間，各方共簽約項目120個、金額103億美元；現場發佈99個對接合作項目、金額87億美元，其中11個非洲國家發佈74個對接項目，數量為歷屆之最。

中新社報導，作為中國今年最重要的對非經貿活動之一，本屆博覽會匯聚中非政府、地方、智庫、企業、金融機構等各方力量，53個建交非洲國家，聯合國工業發展組織、非洲聯盟等12個國際組織，30個中國省區市，1700餘家中非企業等參會，外賓達1700人、內賓超1萬人，參會規模為歷屆之最。

在10萬平方米的展覽現場，來自29個非洲國家展示了近1600類商品，展品數量較上屆增長166%。參展商達1500家，較上屆增長70%，到會採購商和專業觀眾達9000人，觀展人次突破10萬，現場累計意向成交額4億美元，較上屆實現翻番。 　博覽會期間，開幕式暨中非經貿合作論壇等4場重大活動、9場高端活動、7場經貿對接、3場專題研討，12場地方對非專場活動等各類會議活動40餘場相繼舉行，議題涵蓋綠色基建、醫藥衛生、農食產品、輕工紡織、產業園區、婦女青年、職業教育等領域。 　　

另外，34項合作成果在博覽會期間發佈，涵蓋標準規範、研究報告、聲明倡議等八大類。其中，首次發佈中非貿易指數，深入分析雙邊貿易數據，為市場主體提供了「晴雨表」；再次發佈中非經貿關係報告，系統梳理近2年來雙方合作的新成果新特點。 　　

湖南省商務廳廳長沈裕謀表示，將加強簽約項目跟蹤服務，推動辦會成果落實落地，用好省內市州與非洲國家經貿合作對口聯繫機制，暢通與非洲國家的對接渠道，推動對非經貿合作向全方位、多層次、高質量發展。

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