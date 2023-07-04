一帶一路國家 前進四川市場

聯合報／ 大陸新聞中心／綜合報導
第十九屆中國西部國際博覽會（簡稱西博會）「一帶一路」國際合作館，儼然是一個匯集了世界各地特色商品的大型集市。圖為國際合作館大批觀展民眾。 （中新社）
第十九屆中國西部國際博覽會（簡稱西博會）「一帶一路」國際合作館，儼然是一個匯集了世界各地特色商品的大型集市。圖為國際合作館大批觀展民眾。 （中新社）

阿根廷的皮包、阿富汗的地毯和珠寶、捷克的水晶杯和巧克力……，第十九屆中國西部國際博覽會（簡稱西博會）「一帶一路」國際合作館，儼然成了一個匯集了世界各地特色商品的大型集市。2日，在阿富汗進口館，阿富汗展商、浙江畢拉祿貿易有限公司總裁阿里正用熟練的漢語向中國觀眾介紹阿富汗手工地毯。 　　

中新社報導，今年是「一帶一路」倡議提出十周年。「一帶一路」暢通了四川與沿線國家的經濟合作，為越來越多外國展商提供開闢四川市場的機會。綠地全球商品貿易港項目管理中心副總經理林穎表示，作為中國國際進口博覽會常年交易服務平台，綠地全球商品貿易港以組展商身份全方位參與本屆西博會，吸引了阿根廷、法國、義大利、蒙古國、紐西蘭、巴基斯坦等國家近100個品牌參展。 　　

本屆西博會主體活動、第十二屆中國（四川）—南亞東南亞國家工商領袖峰會上，南盟工商會代會長錢迪．拉傑．達卡爾表示，南亞地區各國將「一帶一路」倡議視作能够使整個地區邁向繁榮並且為人民帶來福祉的大好機會。　　

 為密切與「一帶一路」沿線國家經濟合作，四川加快構建陸海互濟、綜合立體的國際開放通道。通過連接中老（寮國）鐵路，四川與老撾（寮國）以及其他東南亞國家的經貿往來、人文交流日益密切。老撾工業與貿易部部長瑪萊通 · 貢瑪西稱，中老鐵路是非常重要的「一帶一路」項目，老撾希望與四川繼續拓展潛在的合作領域，包括交通、農業、加工業、旅遊業等。

一帶一路 阿富汗 阿根廷

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