快訊

重量級配息來了！0050、0056兩檔18日除息 單期殖利率出爐

被控性騷！陳建州遭爆1動作反擊 大牙：我會勇敢面對這一切

東京新橋大樓起火！碎玻璃四散、傳出爆炸聲 釀4人受傷

聽新聞
test
0:00 / 0:00

比亞迪上半年銷售逾125萬輛 增長超九成

聯合報／ 記者賴錦宏／即時報導
大陸電動汽車龍頭比亞迪2023上半年銷售數字亮眼。圖為比亞迪在上個月舉行的粵港澳大灣區車展的展位。（新華社）
大陸電動汽車龍頭比亞迪2023上半年銷售數字亮眼。圖為比亞迪在上個月舉行的粵港澳大灣區車展的展位。（新華社）

大陸電動汽車製造商比亞迪6月銷量再創新高，賣出約25.3萬輛，上半年累計銷量逾125萬輛，年比增長超九成。不過，目前的銷售數據距離比亞迪定下的年銷量300萬輛目標，仍有很大差距。

綜合上海證券報、界面新聞報導，比亞迪7月2日晚間發出產銷快報顯示，今年6月銷量合計25萬3,046輛，增長88.79%；上半年銷量合計125萬5637輛，同比增長94.25%。

快報數據還顯示，今年上半年，比亞迪已連續四個月銷量均突破20萬輛，並且連創新高。此外，6月比亞迪的新能源汽車產量為25萬2,600輛，當月銷量大於產量。

報導指出，若比亞迪要完成年銷量300萬輛的目標，則需要在下半年月均銷售超29萬輛，大幅高於現在的最高銷量。

另一方面，蔚來、小鵬、理想等大陸新能源造車新勢力，以及埃安、極氪、嵐圖等造車新二代的6月新車交付數據也顯示，大部分中國新能源車企的銷量表現都有所回升，但大部分車企也均在上半年加入了降價大潮。

美國新能源龍頭車企特斯拉7月1日宣布，將再次下調在中國銷售的兩款高端車型價格。分析認為，這或將引發大陸國內新能源汽車產業新一輪價格競爭。

美國 電動汽車 特斯拉

延伸閱讀

降價奏效？特斯拉銷量大增83% Q2交車46.6萬輛創新高！

Tesla墨西哥超級工廠2024量產 台供應鏈同步在墨國啟動擴產

造車新勢力 理想跑第一

比亞迪在巴西設廠 巴西總統魯拉會見比亞迪副總裁李柯

相關新聞

巨大旗下鼎鎂科技 6日闖關滬市IPO

上海證券交易所上市審核委員會6月29日公告，台灣自行車大廠巨大子公司鼎鎂新材料科技（以下簡稱鼎鎂科技）將於本月6日「上會...

比亞迪上半年銷售逾125萬輛 增長超九成

大陸電動汽車製造商比亞迪6月銷量再創新高，賣出約25.3萬輛，上半年累計銷量逾125萬輛，年比增長超九成。不過，目前的銷...

6.78億元成交！上海豪宅競拍再現天價

上海豪宅市場再現天價成交！7月1日，京東房產拍賣頁面顯示，「上海市中山南路566弄7號2501室房屋及地下2層1130、...

人民幣跌跌不休 大陸「外匯黃牛」重現江湖

人民幣匯價近期持續下跌。大陸官媒報導，改革開放初期一度興盛，近年來已銷聲匿跡的「外匯黃牛」，近來又在上海街頭重現，以較佳...

大陸A股7月開門紅 大漲站上年線

大陸A股7月開門紅，滬深兩市3日放量大漲，兩市成交金額超過人民幣1兆元，呈現價量齊揚的局面，其中，上證指數上漲1.3%收...

李家超稱遭制裁增動力 逾50組織函拜登：拒李參加APEC

香港特首李家超上任前已被美國制裁，如今上任一年，他昨稱制裁沒影響個人生活，反而增加動力。也在制裁名單內的政務司長陳國基，...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦