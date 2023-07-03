比亞迪上半年銷售逾125萬輛 增長超九成

大陸電動汽車製造商比亞迪6月銷量再創新高，賣出約25.3萬輛，上半年累計銷量逾125萬輛，年比增長超九成。不過，目前的銷售數據距離比亞迪定下的年銷量300萬輛目標，仍有很大差距。

綜合上海證券報、界面新聞報導，比亞迪7月2日晚間發出產銷快報顯示，今年6月銷量合計25萬3,046輛，增長88.79%；上半年銷量合計125萬5637輛，同比增長94.25%。

快報數據還顯示，今年上半年，比亞迪已連續四個月銷量均突破20萬輛，並且連創新高。此外，6月比亞迪的新能源汽車產量為25萬2,600輛，當月銷量大於產量。

報導指出，若比亞迪要完成年銷量300萬輛的目標，則需要在下半年月均銷售超29萬輛，大幅高於現在的最高銷量。

另一方面，蔚來、小鵬、理想等大陸新能源造車新勢力，以及埃安、極氪、嵐圖等造車新二代的6月新車交付數據也顯示，大部分中國新能源車企的銷量表現都有所回升，但大部分車企也均在上半年加入了降價大潮。

美國新能源龍頭車企特斯拉7月1日宣布，將再次下調在中國銷售的兩款高端車型價格。分析認為，這或將引發大陸國內新能源汽車產業新一輪價格競爭。