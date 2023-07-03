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就業難 大陸官媒稱「慢就業」不是貶義詞

聯合報／ 記者賴錦宏／即時報導
大陸官媒發文評論「慢就業」現象，指其並非貶義詞。圖為中國人民大學6月26日舉行畢業典禮。（新華社）
大陸官媒發文評論「慢就業」現象，指其並非貶義詞。圖為中國人民大學6月26日舉行畢業典禮。（新華社）

在大陸年輕人失業率屢創新高之際，大陸官媒發文評論「慢就業」現象，指其不是貶義詞，需要從兩面看待。

大陸國務院主辦的中共直屬黨報《經濟日報》3日發文稱，隨著2023屆畢業生陸續離開校園，調查數據顯示，選擇「慢就業」的應屆生從去年的15.9%，上升到今年的18.9%。

「慢就業」是指大學生在畢業後，既不打算馬上就業也不打算繼續深造，而是暫時選擇遊學、支教、在家陪父母或者創業考察等。

《經濟日報》文章稱，雖然存在爭議，但「慢就業」並非貶義詞，「畢竟大多數慢就業不是不就業，更不是躺平。」

文章指出，對於慢就業現象，要區分被動選擇和主動選擇兩種情況。其中，由於今年青年就業壓力依然較大，未就業畢業生和失業青年不得不被動選擇慢就業，繼續搜尋合適的崗位。針對這種情況，應當持續不斷提供就業服務，讓有就業意願的青年儘快就業或參與就業準備活動。

文章介紹，大陸人力資源社會保障部6月底，及時啟動了2023年大學畢業生等青年就業服務攻堅行動，制定了詳實計劃，7月至12月將對2023屆離校未就業大學畢業生開展服務，提供政策宣介、職業指導、職位推介、技能培訓或就業見習等機會。

對主動選擇慢就業的青年人，文章稱也應當區別引導，開發更多有針對性的專項技能培訓課程和服務，增強青年群體適應產業發展、崗位需求和基層就業的能力。

但文章也提醒，畢業後留出太長時間去觀望、一味求穩求好，也有可能造成心理焦慮，挫傷自信甚至逃避現實。家庭、學校和青年人應當做好合理規劃和調控，提升個人適應社會的能力，以免「高不成低不就」。此外，也應充分發揮人力資源服務機構的信息橋樑作用，阻斷畢業生向消極就業、懶就業方向變化，通過改善勞動條件、規範企業行為增強對大學畢業生的吸引力。

據大陸教育部預測，中國大陸今年將有1,158萬名應屆大學畢業生，比2022年增加80餘萬，創歷史新高。此外，今年歸國求職的留學生人數預計突破100萬，即有就業需求的大學畢業生總量將超過1,250萬。

與此同時，中國大陸青年失業率則持續攀升。據官方公布的數據，今年5月大陸16歲至24歲的青年人失業率上升至20.8%，為2018年有該項統計數據以來的最高值。

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