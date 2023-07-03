蔡徐坤首度回應一夜情與墮胎：交往均屬雙方自願

大陸男歌手蔡徐坤被爆和女子一夜情並要求女方墮胎一週後，蔡徐坤3日通過個人微博首次回應稱，他和C女士的交往均屬雙方自願，既不存在「女方為未成年」的情況，也不存在所謂的「強制墮胎」，不涉及違法行為。

蔡徐坤在個人微博發文說，兩年前他處於單身狀態，與C女士有過交往，雙方之間的私事已經在2021年妥善解決，彼此沒有進一步的糾葛。

他指出，自己和C女士的交往均屬雙方自願，既不存在「女方為未成年」的情況，也不存在所謂的「強制墮胎」，不涉及違法行為。懇請相關自媒體不傳謠、不信謠。

蔡徐坤最後說，這個教訓是慘痛的，這兩年的時間裡，他也在自責和懊悔中。再次向一直支持信任他的歌迷們道歉，向一直關注他發展與成長的媒體朋友們道歉。他並承諾今後會嚴格約束自己的言行，接受大眾和社會監督。也請大家尊重和保護當事人特別是C女士的個人隱私。

24歲的蔡徐坤6月26日被爆出他兩年前和女子一夜情後要求女方墮胎，蔡徐坤母親還派人跟蹤女方行為等。

中國綜藝節目《奔跑吧》官方微博6月30日宣佈，原定有蔡徐坤參與的節目延期播出。北京廣告協會明星代言規範委官微7月1日晚上發布風險提示稱，蔡某某事件逐漸發酵，請相關品牌方、演藝經紀公司、MCN經紀機構做好風險把控。

大陸官媒央視新聞、北京衛視以及愛奇藝官博等7月2日起陸續清空了所有蔡徐坤相關內容。