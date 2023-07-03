人民幣中間價升逾百點強於預期 傳遞官方維穩信號

人民幣兌美元中間價3日報7.2157，較上周五調升101點，明顯強於路透預測的7.2464逾300點，被認為是大陸官方在向市場傳遞堅定的維穩信號。

據香港經濟日報和信報報導，3日在岸價早盤高開後短暫大幅上行逾450點，創近一周高，隨後回吐部分漲幅，截至10時46分，報7.247，離岸價最新報7.2566。

今年上半年，在岸人民幣兌美元貶值近4.5%，上周人行貨幣政策委員會第2季例會提出，要綜合施策、穩定預期，堅決防範匯率大起大落風險。

大陸中信證券指出，人行貨幣政策委員會例會新聞稿關於匯率的表述刪去「彈性增強」，新提防範「大起大落」的表述，體現出人行對於穩定人民幣匯率的政策意圖。

招商證券發布研報認為，人民幣匯率已經處於貶值尾聲，下半年大概率重回升值通道。首先，8月大陸出口將再度轉強。其次，聯準會升息近尾聲、歐洲央行則勢必繼續加息，這一反差下美元或將重新加速下行。

第三，今年並非避險大年，今年底到明年初之前，美元由避險需求帶來的上行動能減弱，波動加大很可能是國際化背景下的人民幣匯率新常態。