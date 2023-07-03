山西10策 推動服貿開放創新
山西發布10條舉措推動服務貿易開放創新發展，提升「山西服務」國際競爭力，力爭到2027年，山西省服務貿易進出口額達35億美元，擁有自主知識產權、自主品牌的市場主體不斷壯大。
中新社報導，山西省商務廳等7部門1日聯合印發「全省服務貿易開放創新發展實施方案」，提9項重點領域任務和10條具體舉措，推動山西省服務貿易快速發展。
其中，10條具體舉措包括：複製推廣服務貿易先進經驗、擴大服務領域市場准入、促進國際人才流動、提升金融跨境服務能力、探索數據跨境通道建設、打造服務貿易聚集載體、提升服務貿易企業國際競爭力、發揮行業協會作用、加強與主要服務貿易夥伴合作、探索建立服務貿易國際合作示範區。
具體而言，山西將加快構建與高標準服務貿易規則相銜接的政策體系；完善與現代服務貿易相適應的靈活就業政策，暢通外籍高層次人才來晉創業渠道；支持符合條件的地方法人金融機構合規開展跨境金融業務，支持符合條件的外資銀行、保險公司在山西設分支機構等。
同時，山西將深化與「區域全面經濟夥伴協定」（RCEP）國家的服務貿易往來，加強與日本在ITO領域的合作；開拓歐美等發達國家市場，加強與德國、澳洲在研發設計、環境服務、技術貿易等領域合作。
此外，山西還將發揮現有涉外資源，整合保稅、國際運輸、國際會展、聯動創新四大版塊，建立服務貿易國際合作示範區。
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