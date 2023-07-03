長江幹線 經濟「黃金水道」成形

吞吐量35.9億噸、億噸大港15個、與100多個國家或地區通航通商，近年來，長江航運發展步入快車道，長江幹線已基本形成「黃金水道」，不斷推動長江經濟帶高質量發展。

新華社報導，曾經，長江岸線和港口存在亂占濫用、占而不用、多占少用、粗放利用的問題，長江水運優勢沒有得到充分發揮。為解決這一問題，近年來，沿江省市和有關長江流域機構，堅持問題導向、系統施策、標本兼治，長江岸線整治全面推進，1361座非法碼頭徹底整改，非法採砂基本杜絕，非法航運得到整頓。

大陸交通運輸部長江航務管理局副局長李江介紹，長江通航能力顯著提升，幹線基本形成現代「黃金水道」。長江幹支線高等級航道里程達上萬公里，實現5萬噸級海輪直達南京、萬噸級船舶直達武漢、3000噸級船舶直達重慶、2000噸級船舶直達宜賓，形成了一條「聯通川渝湘、暢行鄂贛皖、通達江浙滬」的水上高速路。

6月30日，武漢陽邏港，集裝箱堆積如山，龍門吊、橋吊起落不停，一輛滿載汽車零配件等貨物班輪正準備啟航駛往韓國釜山。不遠處的鐵水聯運場站，裝滿電子產品的中歐班列，鳴笛啟程開往歐洲。如今，陽邏港已實現「航運向東入海、班列向西入歐」，2022年集裝箱吞吐量突破200萬標箱。

暢通「大動脈」與疏通「毛細血管」同步推進，大中小港口有機銜接，拓展長江「寬度」。據統計，長江水系通航里程約7萬公里，占大陸內河通航里程的70%。

「因港而城」的湖北省黃石市，為讓「黃金岸線」得到「黃金收益」，整合設立黃石新港，跳出單一港口模式，通過整合區域公路、鐵路、水路及航空優勢，積極構建綜合交通樞紐。2022年創下吞吐量2930萬噸的歷史新高。

與黃石新港一樣，愈來愈多鐵路、公路與港口「牽手」。據統計，沿江15個主要港口已實現鐵路進港。

三峽船閘通航能力進一步提升。自2003年通航，20年累計通過逾99萬艘次船舶、19.1億噸貨物、1200多萬人次旅客。將19.1億噸貨物裝滿40尺集裝箱貨櫃，首尾相連可繞地球赤道22.4圈。

據長江航務管理局統計，2022年，長江幹線吞吐量達35.9億噸，長江經濟帶沿線省市經濟總量占大陸全國比重達到46.5%，比2015年增加1.4個百分點，形成電子信息、高端裝備、汽車、家電、紡織服裝五大世界級產業集群。