兩岸微流行／陸綠色就業逆勢成長

穩就業是近年大陸推動經濟的重要課題，隨著當局持續推動「雙碳」目標，加大對綠色產業扶植力度，所謂「綠色就業」在大陸正呈現逆勢成長。預計二○二五年，相關從業人員將從現在約十萬人，成長到五十至一百萬人。

根據關注環境問題的「中外對話」網站引述領英數據顯示，二○一七至二○二一年，大陸「綠色職位」在所有招聘中的占比，呈現逐年下降，但在二○二一年，情勢出現逆轉，對「綠色技能」有要求的職位大幅升高，約占總招聘數量的一半，遠高於全球平均水準。

如此轉變主要是大陸近年積極推動二○三○碳達峰、二○六○碳中和的「雙碳」目標，以及社會經濟發展全面綠色轉型。

按照大陸今年的綠色產業指導目錄，綠色行業包括：節能降碳、環境保護、資源循環利用、清潔能源、生態保護修復和利用、基礎設施綠色升級和綠色服務等。

「中外對話」分析，這些多屬新興行業，成為不斷創造新就業的主因，預計到二○二五年，相關行業的從業者將會達到一百萬人。

例如，山東省在今年四月，就「穩就業」政策有關行動舉行記者會，山東省人社廳發布了當地促進綠色低碳就業方面的計畫和措施。官方稱，綠色就業是指在經濟部門和活動中創造的，可減輕環境影響並最終實現環境、經濟和社會可持續發展的工作。

此外，為深入實施綠色低碳就業工程，山東將聚焦綠色低碳發展先行區建設，對綠色低碳領域的企業或項目優先給予政策支持。