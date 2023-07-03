彭博調查預測 滬深300指數Q3看漲

經濟日報／ 編譯林奇賢／綜合外電

鑒於大陸經濟復甦乏力，彭博訪調的分析師審慎看待陸股今年下半年走勢，預測滬深300指數本季可能只小漲2.8%，恒生指數看漲5.7%。

彭博本周訪調18名分析師和基金經理結果發現，他們預測滬深300指數第3季結束時的中位數落在3,950點，較6月30日收盤價僅漲2.8%，今年下半年料將漲6.7%；恒生指數本季預計會漲到20,000點，漲幅5.7%、下半年看漲11%。

最多人擔心的的風險是該國疲弱的經濟數據，其次是地緣政治風險升高和美國經濟可能衰退的顧慮。

雖然多數受訪者表示陸股已觸底，但他們仍預測這些主要指數到年底時，將不會漲回年初受惠重啟行情所攀抵的高峰，顯示投資人認為不會有改變全局的因素提振疲弱的陸股；即使當局承諾支持經濟，卻一直沒宣布大規模的刺激措施。

對中國大陸經濟的憂慮，似乎沒有簡單的解決方式。消費者支出低迷、青年失業率處於紀錄高點、製造業國內外需求疲軟。地方政府債台高築、人民幣走軟，顯示當局透過貨幣或財政工具來實施超寬鬆政策空間有限。

雖然彭博的受訪者預期陸股投資報酬率不會太高，但僅一位分析師表示計劃未來幾個月減少在陸股曝險部位，其他人打算增持或不變。

指數 陸股

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