韓正：經濟全球化不可擋

西方國家升高對中國大陸「去風險、降依賴」聲浪之際，大陸國家副主席韓正昨天出席在北京舉行的世界和平論壇時強調，經濟全球化是不可阻擋的歷史潮流，尤其當前世界經濟復甦動力不足，開放合作是各國迫切需要，單邊主義、保護主義沒有出路，「去風險、不合作」才是最大風險。

就國際爭端衝突，韓正強調要透過對話協商解決衝突。他並暗指美國，「國際社會特別是有影響力的大國」應根據當事國需要和願望，勸和促談、斡旋調停，以對話建互信、解紛爭、促安全。

由北京清華大學、中國人民外交學會舉辦的世界和平論壇昨在北京開幕，包括金磚國家新開發銀行（NDB）行長、巴西前總統羅賽芙，俄羅斯前聯邦安全會議秘書伊凡諾夫、印尼前外長維拉尤達等前政要，及各國駐陸大使等逾400多人出席。

韓正出席論壇開幕式並發表演說指出，面對國際形勢變化，維護踐行多邊主義是維護和平、促進發展的有效路徑；開放合作是各國的迫切需要，單邊主義保護主義沒有出路，去風險、不合作才是最大的風險。

據大陸外交部發布，韓正提出四點建議。一是堅持獨立自主相互尊重。支持一切獨立自主探索民主發展道路的努力，尊重不同國家人民對價值實現路徑的探索。二是透過對話協商解決衝突。國際社會「特別是有影響力的大國」應根據當事國需要和願望勸和促談、斡旋調停，以對話建互信、解紛爭、促安全。

三是堅定維護踐行多邊主義。堅持按照事情本身的是非曲直決定立場和政策，推動全球治理朝著更加公正合理的方向發展。四是推動包容普惠互利共贏。

針對當前中美關係，出席論壇的中共中央對外聯絡部部長劉建超稱，中美之間的共同利益沒有變，兩國過去積極互動，對兩國人民和國際社會帶來了很多益處，如今還應該繼續強調，不能追尋單邊優勢或是一味尋求自身優勢，把另一方擱置在一邊。