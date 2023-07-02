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華為強化汽車話語權 與賽力斯成立AITO問界工作組

聯合報／ 記者林茂仁／即時報導
華為與賽力斯成立AITO問界工作組。（網路照片）
華為與賽力斯成立AITO問界工作組。（網路照片）

AITO 問界發布「致全體合作夥伴的一封內部信」稱，賽力斯與華為共同決定成立「AITO 問界銷服聯合工作組」，自7月1日起全面負責營銷、銷售、交付、服務、渠道等業務的端到端閉環管理，此舉被外界解讀為是華為進一步強化對問界商標的話語權。

證券時報報導，華為相關負責人回應，成立工作組與雙方話語權無關，整體旨在提升問界客戶服務體驗，完善渠道服務相關管理。

根據 AITO 問界發布的「致全體合作夥伴一封內部信」顯示，由於AITO問界在15個月內達成10萬輛出廠的里程碑後，已經邁入1到N躍進的新階段，為支持賽力斯汽車與華為聯合業務更加深入、緊密發展，雙方決定成立「AITO 問界銷服聯合工作組」。

據悉，「AITO 問界銷服聯合工作組」自7月1日起全面負責營銷、銷售、交付、服務、渠道等業務的端到端閉環管理。賽力斯方面稱，「賽力斯 & 華為 AITO 問界銷服聯合工作組」的成立則是雙方推進深化合作的又一里程碑事件。

IT之家報導，就在不到一個月之前，華為剛強化了對問界商標的話語權。國家知識產權局資訊顯示，6 月 6 日華為成功受讓 21 個問界商標，商標類別包括電子產品及科學儀器、汽車和運載工具等，轉讓申請時間是今年 3 月 7 日和 8 日。

賽力斯汽車既是智選車模式的開創者也是最早的參與者，智選車模式的成功，與華為在ICT領域的優勢及賽力斯汽車整車製造能力密不可分。此次聯合工作組的成立則是雙方推進深化合作的又一里程碑事件。未來，在雙方的深度賦能下，相信AITO問界將繼續以「問界速度」，駛向新能源汽車全新的快車道

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