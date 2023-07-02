廣東河源雙層大巴士側翻 傷亡情況不詳
根據大陸上游新聞報導，7月2日下午，廣東省汕湛高速（公路）河源市紫金縣路段，一輛雙層長途大巴發生側翻，側翻發生後車內有學生被困等待救援。紫金縣人民醫院工作人員表示，已有傷患被送往該院救治。目前具體傷亡情況不詳，事故原因正在調查中。
香港01引述報導指出，一位在場人士表示，該路段雨天路滑，事發在下午4時30分左右，雙層長途大巴發生了側翻，他看到至少6台救護車和多輛大型吊車趕到現場進行救援。
另據大陸南方日報援引一位現場人士稱，事故疑因當地下了暴雨致雨天路滑，一輛小車變道與後面的小車相撞後，撞到左側護欄彈回，再與後面的大巴相撞後，導致大巴急刹車側翻。
紫金縣人民醫院工作人員表示，已有側翻事故的傷患被送至該院救治。對於傷患情況，工作人員說：「有的傷得不嚴重，有的傷得挺嚴重。」
目前具體傷亡情況不詳，事故原因正在調查中。
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