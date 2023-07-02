寧吉喆：料陸全年經濟增長可實現5% 呈現前低後高再穩

第14屆全國政協常委、經濟委員會副主任，大陸前統計局局長寧吉喆2日在第十屆中國中小企業投融資交易會暨2023「小企業 大夢想」高峰論壇開幕式表示，大陸全年經濟增速預計「前低後高再穩」，可以實現5%左右的經濟增長預期目標。他也指出，今年大陸經濟要實現質的提升與量的增長仍需要付出較大努力，應當充分發揮中小企業作用。

統計背景出身的寧吉喆列據出大陸當前統計數據來分析當前大陸經濟景況。他指出，數據顯示，第1季最終消費支出對經濟增長的貢獻率達66.6%，「消費成為經濟恢復的領頭羊。」而前3年受到新冠疫情嚴重抑制的接觸型、聚集型、流動型消費率先恢復是今年上半年經濟的突出亮點。

寧吉喆說，大陸6月官方製造業採購經理人指數（PMI）為49%，比上月上升0.2個百分點，雖然表明大陸製造業呈現觸底回升態勢，但「中小企業的PMI仍處於榮枯線下，大中小企業的恢復還不平衡，因此，穩增長必須穩住中小企業。」

從投資來看，寧吉喆指出，數據顯示，1-5月民間投資年減0.1%，房地產投資下降7.2%，「這種狀況必須扭轉。」寧吉喆強調，絕大多數民營企業都屬於中小企業，穩住投資也必須穩住中小企業的投資。

至於如何穩住民企與中小企業投資？寧吉喆認為，政府方面要打造市場化、法治化、國際化的營商環境，為民營企業、中小企業擴大投資創造有力條件和氛圍；而民企與中小企業也應增強信心、提振精神，面向市場，投資於消費場景創新、投資於傳統產業改造、投資於新興產業發展等。

此前，寧吉喆於6月25日在中國人民大學中國宏觀經濟論壇（CMF）上表示，官方要盡快推出宏觀政策，宏觀調控重點要針對經濟生活當中存在的困難和問題，重要的是幫助微觀企業解決實際困難。

而大陸國務院總理李強6月27日在夏季達沃斯論壇上指出，大陸經濟回升向好的態勢明顯，第1季經濟增長4.5%，預計第2季增速將快於第1季，全年有望實現5%左右的預期增長目標。