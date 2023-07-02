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彭博調查：投資人審慎看陸股 預測滬深300指數本季漲2.8%

經濟日報／ 編譯林奇賢／綜合外電
彭博訪調的分析師審慎看待陸股今年下半年的走勢，預測滬深300指數本季可能只會小漲2.8%，恒生指數則看漲5.7%。路透
彭博訪調的分析師審慎看待陸股今年下半年的走勢，預測滬深300指數本季可能只會小漲2.8%，恒生指數則看漲5.7%。路透

鑒於中國大陸經濟復甦乏力，彭博訪調的分析師審慎看待陸股今年下半年的走勢，預測滬深300指數本季可能只會小漲2.8%，恒生指數則看漲5.7%。

彭博本周訪調18名分析師和基金經理的結果發現，他們預測滬深300指數第3季結束時的中位數落在3,950點，較6月30日收盤價僅上漲2.8%，今年下半年料將上漲6.7%；恒生指數本季預計會漲到20,000點，漲幅5.7%、下半年則看漲11%。

最多人擔心的的風險是該國疲弱的經濟數據，其次是地緣政治風險升高和美國經濟可能衰退的顧慮。

雖然多數受訪者表示陸股已觸底，但他們仍預測這些主要指數到年底時，將不會漲回年初受惠重啟行情所攀抵的高峰，顯示投資人認為不會有改變全局的因素提振疲弱的陸股；即便當局承諾支持經濟，卻一直沒宣布大規模的刺激措施。

困擾的是，對中國大陸經濟的憂慮，似乎沒有簡單的解決方式。消費者支出低迷、青年失業率處於紀錄高點、製造業國內外需求疲軟。地方政府債台高築、人民幣走軟，顯示當局透過貨幣或財政工具來實施超寬鬆政策的空間有限。

雖然彭博的受訪者預期陸股的投資報酬率不會太高，但只有一人表示計劃未來幾個月減少在陸股的曝險部位，其他人則打算增持，或維持部位不變。

在類股表現方面，超過半數的受訪者認為科技股將在本季表現最佳，其次是消費和國企股，至於認為房地產類股會表現最佳的僅有一人。這似乎體現了投資人對房地產業前景的悲觀，儘管大陸央行和地方政府已採取降息和放寬限購措施來刺激需求。

指數 陸股 投資人

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