特斯拉Model S/X在陸降價

經濟日報／ 記者林宸誼／綜合報導
繼上半年掀起降價潮後，特斯拉中國又打響了下半年大陸新能源車市降價第一槍。（中新社）
繼上半年掀起降價潮後，特斯拉中國又打響了下半年大陸新能源車市降價第一槍。（中新社）

繼上半年掀起降價潮後，特斯拉又打響了下半年新能源車降價第一槍。

特斯拉中國昨（1）日宣布，用戶購買全新Model S/X兩款車型現車，即可享受人民幣3.5萬至4.5萬元（新台幣15萬到19萬）不等的優惠福利。

中國基金報報導，計入優惠福利後，Model S雙電機全輪驅動版人民幣77.39萬元起售、Model S Plaid三電機全輪驅動版人民幣98.89萬元起售；Model X 雙電機全輪驅動版現車價人民幣86.39萬元起、Model X Plaid 三電機全輪驅動版現車價人民幣101.39萬元起。

今年年初，特斯拉就大幅下調產品價格，Model 3後輪驅動版的起售價為人民幣22.99萬元， Model Y起售價人民幣25.99萬元，均創下歷史最低價格。

上海證券報報導，特斯拉也由此在中國大陸市場掀起了激烈的新車降價潮和價格戰，多家境內外新能源車企緊跟其後降價促銷。隨後，降價潮還從新能源車波及燃油車，3月底開始，東風旗下燃油車降價引發了新一輪車企燃油車的降價潮。

但隨後特斯拉突然宣布提價，據特斯拉中國官網，特斯拉Model 3、Y車型全線漲價人民幣2,000元。在漲價後，特斯拉Model 3售價漲至人民幣23.19萬元，Model Y售價漲至人民幣26.39萬元。

5月5日，特斯拉中國再次宣布上調全新Model S及全新Model X全系車型售價人民幣1.9萬元。

特斯拉首席執行官馬斯克曾表示，特斯拉願意犧牲利潤率來提高銷量，但也在尋求在可能的情況下提高車輛價格。

有分析認為，特斯拉近期針對Model 3現車進行優惠，可能是為了加速清庫，為改款Model 3做準備。

特斯拉 人民幣 漲價

延伸閱讀

共享特斯拉NACS充電站　美國3大電動車廠組陣營是福還禍？

羊皮狼Ford E-100箱型老車竟換上特斯拉Model 3動力？！

全球僅賓士通過德國自動駕駛Level 3認證！是否比特斯拉更強？

Volvo也宣布加入特斯拉NACS行列！支援800V架構的Hyundai-Kia仍在考慮中

相關新聞

潘功勝接棒 任人行黨委書記

中共中央組織部昨天下午宣布潘功勝出任中國人民銀行黨委書記，並免去郭樹清的黨委書記以及易綱的黨委副書記職務。有分析人士預計...

百強房企6月業績減28%

大陸房市活躍度延續回落態勢，百強房企6月銷售業績年增速由正轉負，下降近三成，其中逾七成百強房企單月業績降低，近六成百強房...

特斯拉Model S/X在陸降價

繼上半年掀起降價潮後，特斯拉又打響了下半年新能源車降價第一槍。

陸製造服務業PMI恐雙降

陸財新傳媒於3日發布6月財新中國製造業採購經理人指數（PMI），市場預測值為50，前值為50.9，下降0.9。

推兩大行上市 立下戰功

回顧潘功勝近30年職業生涯，他與大陸金融體制改革一路相伴，既是親歷者也是見證者，他已在人民銀行（大陸央行）工作11年，從...

二手房價連14月走低

中指研究院昨（1）日發布數據顯示，今年6月大陸百城新建住宅平均價格為每平方公尺人民幣1萬6,179元（每坪約新台幣23萬...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦