特斯拉Model S/X在陸降價

繼上半年掀起降價潮後，特斯拉又打響了下半年新能源車降價第一槍。

特斯拉中國昨（1）日宣布，用戶購買全新Model S/X兩款車型現車，即可享受人民幣3.5萬至4.5萬元（新台幣15萬到19萬）不等的優惠福利。

中國基金報報導，計入優惠福利後，Model S雙電機全輪驅動版人民幣77.39萬元起售、Model S Plaid三電機全輪驅動版人民幣98.89萬元起售；Model X 雙電機全輪驅動版現車價人民幣86.39萬元起、Model X Plaid 三電機全輪驅動版現車價人民幣101.39萬元起。

今年年初，特斯拉就大幅下調產品價格，Model 3後輪驅動版的起售價為人民幣22.99萬元， Model Y起售價人民幣25.99萬元，均創下歷史最低價格。

上海證券報報導，特斯拉也由此在中國大陸市場掀起了激烈的新車降價潮和價格戰，多家境內外新能源車企緊跟其後降價促銷。隨後，降價潮還從新能源車波及燃油車，3月底開始，東風旗下燃油車降價引發了新一輪車企燃油車的降價潮。

但隨後特斯拉突然宣布提價，據特斯拉中國官網，特斯拉Model 3、Y車型全線漲價人民幣2,000元。在漲價後，特斯拉Model 3售價漲至人民幣23.19萬元，Model Y售價漲至人民幣26.39萬元。

5月5日，特斯拉中國再次宣布上調全新Model S及全新Model X全系車型售價人民幣1.9萬元。

特斯拉首席執行官馬斯克曾表示，特斯拉願意犧牲利潤率來提高銷量，但也在尋求在可能的情況下提高車輛價格。

有分析認為，特斯拉近期針對Model 3現車進行優惠，可能是為了加速清庫，為改款Model 3做準備。