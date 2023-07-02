潘功勝接棒 任人行黨委書記

中共中央組織部昨天下午宣布潘功勝出任中國人民銀行黨委書記，並免去郭樹清的黨委書記以及易綱的黨委副書記職務。有分析人士預計，成為黨委書記後，潘功勝有望接替易綱擔任人行行長。如果是這樣，人行將恢復黨委書記、行長由同一人擔任。

潘功勝是現任的人行副行長、大陸國家外匯管理局局長。在人民銀行新任黨委書記人選官宣之前，在很長一段時間裡，潘功勝都並非坊間猜測的熱門人選。他的出任雖於市場猜測而言有些意外，但從工作履歷看卻是情理之中。

今年六十歲的潘功勝在大陸金融業歷練已久，他出身工商銀行，二○一二年調任人行副行長，二○一五年成為國家外匯管理局局長。他擔任人行副行長已超過十年的時間，金融管理經驗相當豐富。

回顧潘功勝的職業生涯，他與中國金融體制改革一路相伴，既是親歷者也是見證者。不論是工行、農行的股改上市，還是人民幣匯率形成機制的市場化改革、存款保險制度推出、中國債市對外開放、跨境資本流動管理改革、房地產金融調控、互聯網金融監管探索等，潘功勝都深度參與其中。

這項人事案消息也讓外界「有些意外」，因為潘功勝在中共二十大上未成為中央委員或候補委員。且在此之前，華爾街日報曾報導，大陸中信集團董事長朱鶴新是接替人行行長呼聲最高的人選。但知情人士透露，領導人最終傾向任命有國際背景的潘功勝，希望他和他國央行總裁合作起來更輕鬆容易。

報導還指出，大陸當前已經走到經濟成長放緩、債務飆升、人口老化的關鍵時刻，任命經驗豐富的潘功勝，凸顯北京當局立場謹慎，當前的焦點放在穩定經濟上。

此次人事調動目前只涉及黨職，並沒有宣布政府職務的變動。不過，中共也有前例是宣布黨職變動後，再宣布政府職位的調動。易綱仍為人行行長，但免去了黨委副書記的黨職，易綱今年已滿屆齡退休的六十五歲。