百強房企6月業績減28%

大陸房市活躍度延續回落態勢，百強房企6月銷售業績年增速由正轉負，下降近三成，其中逾七成百強房企單月業績降低，近六成百強房企單月業績降幅大於30%，有27家房企業績降幅大於50%。

業內人士認為，上半年房市復甦動能放緩，6月未迎來預期中的止跌行情。若7月無強有力的救市政策發布，整體新房成交規模還將低位持穩，維持弱復甦主基調。

證券時報報導，克而瑞研究中心的數據顯示，百強房企6月銷售人民幣5,267.4億元，與前月相比增長8.5%，增幅處於歷年同期的最低水平；但與上年同期相比降低28.1%，單月業績年增速由正轉負。

累計業績來看，上半年百強房企實現銷售金額人民幣3兆620.2億元，與上年同期相比微增0.2%、增幅較前兩月明顯回落。

中指研究院的數據也顯示，百強房企6月單月銷售額與上年同期相比下降29.4%，經季節調整後與上月同期相比下降19.0%。

中指研究院企業研究總監劉水指出，自第2季以來，房地產市場明顯降溫，購房者置業情緒偏弱。步入6月，市場活躍度延續回落態勢，端午假期期間，除個別城市外，各地推案力度不足，導致銷售額大幅下降。

中指研究院數據顯示，2023年上半年業績達人民幣千億以上房企有7家，較去年同期減少2家。僅半年時間，行業前十經歷一場大洗牌。保利發展從去年的第三名躍居行業第一，銷售額人民幣2,366億元，並且是連續6個月位居累計銷售榜首。

萬科以人民幣2,017.9億元位居第二，中海地產以人民幣1,784.8億元上升一位至第三名、華潤置地銷售人民幣1,702.2億元上升一位至第四名。碧桂園位居行業第五，千億房企還有招商蛇口和綠城。