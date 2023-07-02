陸製造服務業PMI恐雙降

陸財新傳媒於3日發布6月財新中國製造業採購經理人指數（PMI），市場預測值為50，前值為50.9，下降0.9。

此外，5日將發布6月服務業PMI，前值為57.1，市場預測也將下降0.9，為56.2。6月財新製造業與服務業PMI數據恐走弱。

大陸國家統計局於6月30日發布的6月製造業PMI為49，較前值48.8上升0.2，仍處收縮區間；非製造業PMI與綜合PMI分別為53.2與52.3，較上月下降1.3與0.6。

值得注意的是，多數時候財新數據與陸統計局數據走勢一致，但5月數據兩者出現「背離」，除了月增率方向不一，同時分別處於50上下兩側：大陸官方5月製造業PMI為48.8，在榮枯線以下，而財新5月製造業PMI為50.9，在榮枯線上。兩大數據出現上述罕見差異引發大陸機構熱議。

也因此6月財新數據與官方統計的關聯性成為觀察焦點。

東吳證券分析，相較於官方PMI數據與製造業投資（內需）相關性高，財新PMI與出口（外需）相關性高，而5月的投資降溫與出口仍有韌性導致兩大指數背離。也因此，該機構研判，接下來偏外需導向的財新PMI將迎來衝擊，並很有可能逐步向官方PMI靠攏。