聽新聞
test
0:00 / 0:00

陸製造服務業PMI恐雙降

經濟日報／ 記者黃雅慧／綜合報導

陸財新傳媒於3日發布6月財新中國製造業採購經理人指數（PMI），市場預測值為50，前值為50.9，下降0.9。

此外，5日將發布6月服務業PMI，前值為57.1，市場預測也將下降0.9，為56.2。6月財新製造業與服務業PMI數據恐走弱。

大陸國家統計局於6月30日發布的6月製造業PMI為49，較前值48.8上升0.2，仍處收縮區間；非製造業PMI與綜合PMI分別為53.2與52.3，較上月下降1.3與0.6。

值得注意的是，多數時候財新數據與陸統計局數據走勢一致，但5月數據兩者出現「背離」，除了月增率方向不一，同時分別處於50上下兩側：大陸官方5月製造業PMI為48.8，在榮枯線以下，而財新5月製造業PMI為50.9，在榮枯線上。兩大數據出現上述罕見差異引發大陸機構熱議。

也因此6月財新數據與官方統計的關聯性成為觀察焦點。

東吳證券分析，相較於官方PMI數據與製造業投資（內需）相關性高，財新PMI與出口（外需）相關性高，而5月的投資降溫與出口仍有韌性導致兩大指數背離。也因此，該機構研判，接下來偏外需導向的財新PMI將迎來衝擊，並很有可能逐步向官方PMI靠攏。

PMI

延伸閱讀

台股持續拉回 小心外資動向

中國公布6月製造業PMI僅49 連3月落在萎縮區間

印度、巴西股 錢景閃亮

陳奕光專欄／AI伺服器供應鏈 題材熱炒

相關新聞

潘功勝接棒 任人行黨委書記

中共中央組織部昨天下午宣布潘功勝出任中國人民銀行黨委書記，並免去郭樹清的黨委書記以及易綱的黨委副書記職務。有分析人士預計...

百強房企6月業績減28%

大陸房市活躍度延續回落態勢，百強房企6月銷售業績年增速由正轉負，下降近三成，其中逾七成百強房企單月業績降低，近六成百強房...

特斯拉Model S/X在陸降價

繼上半年掀起降價潮後，特斯拉又打響了下半年新能源車降價第一槍。

陸製造服務業PMI恐雙降

陸財新傳媒於3日發布6月財新中國製造業採購經理人指數（PMI），市場預測值為50，前值為50.9，下降0.9。

推兩大行上市 立下戰功

回顧潘功勝近30年職業生涯，他與大陸金融體制改革一路相伴，既是親歷者也是見證者，他已在人民銀行（大陸央行）工作11年，從...

二手房價連14月走低

中指研究院昨（1）日發布數據顯示，今年6月大陸百城新建住宅平均價格為每平方公尺人民幣1萬6,179元（每坪約新台幣23萬...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦