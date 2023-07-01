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大陸央行官宣：潘功勝接任人行黨委書記

聯合報／ 記者陳宥菘／即時報導
中國人民銀行（大陸央行）1日下午於官網公布消息，任命潘功勝為中國人行黨委書記。（本報系資料照片）
中國人民銀行（大陸央行）1日下午於官網公布消息，任命潘功勝為中國人行黨委書記。（本報系資料照片）

中國人民銀行（大陸央行）1日下午於官網公布消息，任命潘功勝為中國人民銀行黨委書記，並免去郭樹清的黨委書記，以及易綱的黨委副書記職務。潘功勝是現任的人行副行長、大陸國家外匯管理局局長。「華爾街日報」引述消息人士指出，大陸高層相中潘功勝國際化的背景，預計讓他接替易綱擔任人行行長。

當時報導指出，潘功勝可能先獲任命為人行的黨委書記，接著再任命為行長，人行行長需要由政府指派。如今人行1日宣布這項新的人事命令，潘功勝接任人行行長的機率非常大。

據報導，59歲的潘功勝為安徽人，中國人民大學經濟學博士，並曾於劍橋大學完成博士後研究、在哈佛大學從事研究。

潘功勝在大陸金融業歷練已久，他出身中國工商銀行，曾任深圳市分行副行長、總行董事會辦公室主任、戰略管理與投資關係部總經理。2008年轉任中國農業銀行副行長，2012年6月調任人行副行長，2015年成為國家外匯管理局局長。他擔任人行副行長已超10年的時間，金融管理經驗相當豐富。

報導指，這項人事案消息讓人「有些意外」，因為潘功勝在中共二十大上未成為中央委員或候補委員。且在此之前，「華爾街日報」曾報導，大陸中信集團董事長朱鶴新是接替人行行長呼聲最高的人選。但知情人士透露，領導人最終傾向任命有國際背景的潘功勝，希望他和他國央行總裁合作起來更輕鬆容易。

報導還指出，大陸當前已走到經濟成長放緩、債務飆升、人口老化的關鍵時刻，任命經驗豐富的潘功勝，凸顯北京當局立場謹慎，當前的焦點放在穩定經濟上。

華爾街日報 中國人民銀行

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