快訊

影／高雄派出所國旗倒懸沒注意！路人直呼太誇張

一次聘用4專任師已是「超級神話」 年輕博士轉向陸發展

影／不甩新法上路？林口汽車闖紅燈！斑馬線上學生慌張逃命

聽新聞
test
0:00 / 0:00

研發創新產業引領 雄安新區保稅區獲批設立

聯合報／ 記者陳宥菘／即時報導
河北雄安新區綜合保稅區日前正式獲大陸國務院批准同意設立。圖為中共總書記習近平5月10日赴雄安新區考察。（新華社）
河北雄安新區綜合保稅區日前正式獲大陸國務院批准同意設立。圖為中共總書記習近平5月10日赴雄安新區考察。（新華社）

中共持續推進「雄安新區」的建設，據央視新聞客戶端消息，河北雄安新區綜合保稅區已在日前正式獲大陸國務院批准同意設立，未來將打造以研發設計、高新技術產業為引領，高端製造和銷售服務為重點，現代物流為支撐的產業體系。

據報導，雄安綜保區處於中國（河北）自由貿易試驗區雄安片區範圍內，總用地面積約0.63平方公里。其中一期佔地面積約0.42平方公里，分為海關配套功能區、查驗監管區、檢疫處理區、保稅物流區、跨境電商功能區、保稅檢測及維修區、綜合產業區等七大功能區。

目前，包含綜合辦公樓、查驗監管庫、檢疫處理用房等封關驗收項目已基本完工，同時預建的保稅倉庫已能滿足前期企業運營需求。

雄安自貿試驗區相關負責人表示，綜保區是大陸當前開放層次最高、政策最優、功能最全、運作最為靈活、通關最為便捷的海關特殊監管區域，雄安綜保區將充分發揮「雄安新區＋自貿試驗區＋跨境電商綜試區＋綜合保稅區」四區疊加的政策優勢，打造綜保區發展樣板。

報導指，下一步，雄安新區將在河北省及大陸海關總署等相關部委指導下，儘早實現封關驗收，加快推進招商、運營、服務等工作。

雄安新區是首個由中共中央、大陸國務院印發通知成立的大陸國家級新區，於2017年4月1日正式成立，被定位為北京市非首都功能疏解集中承載地，也是習近平口中的「千年大計、國家大事」。

在30日由中共總書記習近平主持召開的中共中央政治局會議上，審議了《關於支持高標準高質量建設雄安新區若干政策措施的意見》，會議並表示，當前雄安新區工作重心已轉向高質量建設、高水準管理、高質量疏解發展並舉。

河北雄安新區綜合保稅區日前正式獲大陸國務院批准同意設立，將以研發、創新產業為引領打造產業體系。（中新社）
河北雄安新區綜合保稅區日前正式獲大陸國務院批准同意設立，將以研發、創新產業為引領打造產業體系。（中新社）

中共 電商

延伸閱讀

中共中央政治局會議 雄安新區已轉向高質量建設

支持高標準建設雄安 習近平主持中共中央政治局會議

河北至俄貨櫃航線開通

釋迦銷中國大陸 副主委陳駿季：檢疫證明簽發將是問題

相關新聞

多努力不如賭一把？陸年輕人瘋買彩券 今年前5月總銷售額激增50.2%

大陸疫情解封後，民間消費趨勢備受關注，而官方的統計顯示，2023年5月彩券銷售較去年增長52.7%，1月到5月則是增長5...

研發創新產業引領 雄安新區保稅區獲批設立

中共持續推進「雄安新區」的建設，據央視新聞客戶端消息，河北雄安新區綜合保稅區已在日前正式獲大陸國務院批准同意設立，未來將...

陸製造業PMI微升 復甦偏緩慢

大陸國家統計局昨發布數據，六月製造業採購經理指數（ＰＭＩ）為四十九，雖較上月微升零點二個百分點，但已是連續三個月低於五十...

比亞迪將赴巴西蓋新廠

大陸新能源汽車龍頭比亞迪確認在巴西設廠，比亞迪的官方微博昨（30）日發出消息，巴西總統魯拉會見比亞迪集團執行副總裁李柯女...

陸促家居業消費 利多來了

繼推出新能源汽車、綠色家電下鄉政策後，作為大陸消費領域的「四大金剛」之一，家居行業也迎來政策利多。大陸國務院總理李強主持...

人民幣續貶中國央行不急 分析：破7.3才會出手

人民幣兌美元匯率續貶，今天在岸與離岸人民幣分別一度跌破7.26和7.28。人民幣今年上半年貶值幅度超過4.4%，然而中國...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦