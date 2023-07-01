研發創新產業引領 雄安新區保稅區獲批設立

中共持續推進「雄安新區」的建設，據央視新聞客戶端消息，河北雄安新區綜合保稅區已在日前正式獲大陸國務院批准同意設立，未來將打造以研發設計、高新技術產業為引領，高端製造和銷售服務為重點，現代物流為支撐的產業體系。

據報導，雄安綜保區處於中國（河北）自由貿易試驗區雄安片區範圍內，總用地面積約0.63平方公里。其中一期佔地面積約0.42平方公里，分為海關配套功能區、查驗監管區、檢疫處理區、保稅物流區、跨境電商功能區、保稅檢測及維修區、綜合產業區等七大功能區。

目前，包含綜合辦公樓、查驗監管庫、檢疫處理用房等封關驗收項目已基本完工，同時預建的保稅倉庫已能滿足前期企業運營需求。

雄安自貿試驗區相關負責人表示，綜保區是大陸當前開放層次最高、政策最優、功能最全、運作最為靈活、通關最為便捷的海關特殊監管區域，雄安綜保區將充分發揮「雄安新區＋自貿試驗區＋跨境電商綜試區＋綜合保稅區」四區疊加的政策優勢，打造綜保區發展樣板。

報導指，下一步，雄安新區將在河北省及大陸海關總署等相關部委指導下，儘早實現封關驗收，加快推進招商、運營、服務等工作。

雄安新區是首個由中共中央、大陸國務院印發通知成立的大陸國家級新區，於2017年4月1日正式成立，被定位為北京市非首都功能疏解集中承載地，也是習近平口中的「千年大計、國家大事」。