陸製造業PMI微升 復甦偏緩慢

大陸國家統計局昨發布數據，六月製造業採購經理指數（ＰＭＩ）為四十九，雖較上月微升零點二個百分點，但已是連續三個月低於五十的榮枯線，持續處於萎縮區間。專家認為，市場供需情況已有改善，但復甦偏緩慢，建議穩經濟政策措施需加速落地。

從企業規模來看，六月大陸大型企業ＰＭＩ為五十點三，中型企業四十八點九，小型企業四十六點四最低，且還較上月下降一點五個百分點。

中國物流信息中心分析師文韜說，ＰＭＩ分項數據顯示，市場需求下降趨勢已放緩，企業生產穩中有增，市場供需均有改善，去庫存持續推進，市場價格趨穩。他認為，大陸經濟恢復趨勢在經歷四、五月放緩後，六月已開始趨穩。

但文韜也提出兩方面問題，一是企業對市場需求不足感受仍比較強烈，尤其是國外需求連續收縮；二是小型企業放緩加快，民營經濟壓力持續加大。

財信研究院副院長伍超明提醒，目前大陸製造業仍處於去庫存階段，需要時間消化，需求不足是經濟的突出矛盾和問題，房市恢復動能不足，對上下游產業鏈拉動減弱，均箝制了製造業景氣改善。他認為，隨天氣轉熱，工業生產將進入淡季，短期內製造業ＰＭＩ可能繼續在低位震盪。

彭博認為，大陸經濟復甦已經失去動力，消費者支出趨緩，房地產市場欲振乏力，出口疲軟，基礎建設投資也放緩。消費者和企業信心低迷，年輕族群失業率仍處於歷史高點，企業利潤下降，通縮風險可能進一步拖累經濟成長。

中國物流與採購聯合會特約分析師張立群建議，必須進一步提高擴大內需的綜合效果，包括增強政府投資對全社會投資的帶動作用，帶動就業形勢持續好轉。經觀未來研究院院長張奧平也說，應繼續加大宏觀政策調控力度、著力擴大有效需求、做強實體經濟。