人民幣跌跌不休 在岸價上半年累跌4.28％

「低價中國」（China Price），又譯「中國價格」，這是一本15年前探討中國大陸為何可以供應全球如此低價商品的暢銷書。作者從製造面分析讓全球產業聞之喪膽的「中國價格」，其成因與背後承擔的代價。今天，另一種低價風潮，在中國大陸席捲而來，但這次瞄準了大陸自身的消費面，攸關各大行業巨頭興衰，從最近熱鬧登場的「618購物節」，就是一場殘酷議證。

2023-06-30 18:38