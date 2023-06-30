人民幣跌跌不休 在岸價上半年累跌4.28％
在岸人民幣對美元30日下午盤以7.2620作收，較前一交易日跌197點或0.27％，整周跌682點或0.95％；6月該收盤價跌1,555點或2.19％，整個上半年累跌4.28％。
人民幣匯率持續下跌，本周快速跌破7.20、7.25關口，續創去年11月以來近七個月新低。
人民幣對美元中間價30日下調50點報7.2208，連續兩天大幅強過市場預期，也是中國人民銀行（大陸央行）本周第四次開出偏強中間價作為市場引導，釋放維穩信號。
人行旗下《金融時報》引述專家指，隨著大陸國內經濟穩步復甦，加之外貿保持韌性，人民幣資產具備長期吸引力，匯率穩定有堅實的基本面支撐，下半年人民幣匯率有望繼續在合理均衡水準上保持基本穩定。
上述文章還提到，匯率雙向波動下應保持合理預期，不要賭人民幣升值或貶值，須知久賭必輸。
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