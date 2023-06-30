為加入CPTPP暖身 陸推自貿區、港對接國際高標經貿規則

今年4月中共中央政治局會議指出，要支持有條件的「自由貿易試驗區」和「自由貿易港」對接國際高標準經貿規則。對此，經大陸商務部及有關部門研擬後，大陸國務院近日印發相關文件，並選定上海、廣東、天津、福建、北京等5地自貿試驗區及海南自由貿易港開展試點，大陸商務部部長助理陳春江表示，這也是主動對接CPTPP規則開展的先行先試。

陳春江解釋，由於大陸正積極申請加入《全面與進步跨太平洋夥伴關係協定》（CPTPP）和《數字經濟夥伴關係協定》（DEPA）等國際高標準經貿協定，若能率先在規則、規制、管理、標準等方面率先與國際接軌，建立起與國際水平相銜接的制度和監管模式，將為大陸參與國際經貿協定，累積有利條件。

陳春江表示，國務院公告之《關於在有條件的自由貿易試驗區和自由貿易港試點對接國際高標準推進制度型開放的若干措施》，將聚焦貨物貿易、服務貿易、商務人員臨時入境、數字貿易、營商環境、風險防控等6個方面，提出試點政策措施和風險防控舉措。

例如，針對重點行業再製造產品進口試點；對暫時出境修理後復運進入海南自由貿易港的航空器和船舶免徵關稅；特定貨物臨時入境暫不繳納關稅及進口環節增值稅和消費稅；允許外資金融機構開展與中資金融機構同類的新金融服務。

又如，放寬相關外國企業高級管理人員及隨行配偶和家屬入境和臨時停留期限等措施；優化政府採購、知識產權、競爭政策、環境保護等領域的營商環境；建立健全重大風險識別及系統性風險防範制度等。

陳春江指出，待試點實施一年後，將由商務部按部署組織開展評估，並視情況推廣至其他自貿試驗區，在更大範圍內開展壓力測試。