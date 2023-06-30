快訊

環球科大明年停辦退場 創辦人痛批：比共產黨還共產黨

雨彈升級！北市大雷雨狂襲到這時 5區列示警區域

陸首次發布中非貿易指數 22年來進出口值翻超過20倍

聯合報／ 記者陳宥菘／即時報導
大陸海關總署29日於湖南長沙舉行的第三屆「中國-非洲經貿博覽會」首次發佈中非貿易指數資訊。（取自人民網）
大陸海關總署29日於湖南長沙舉行的第三屆「中國-非洲經貿博覽會」首次發佈中非貿易指數資訊。（取自人民網）

大陸海關總署29日首次發布「中國—非洲貿易指數」，該指數以2000年為基期值100點，於去年達到990.55點，顯示中非經貿相當熱絡。同期，大陸對非洲進出口值從原先不到1000億，攀升至1.88兆（人民幣，下同），累計增長超過20倍，年均增速達17.7%，大陸並已連續14年穩居非洲最大貿易伙伴國地位。

據人民網，大陸海關總署29日於湖南長沙舉行的第三屆「中國-非洲經貿博覽會」首次發佈中非貿易指數資訊。海關總署新聞發言人表示，此指數能客觀反映中非貨物貿易的現實狀況、發展潛力，並反映幾點中非貿易發展走勢，如貿易規模與潛力持續增大，貿易關係也更為緊密。

據報導，2022年中非貿易規模指數達到1855.16，進出口總額達到1.88兆的歷史高位，年增長14.5%，透露中非貿易規模不斷攀升；而中非貿易密切指標雖從2021年最高點的293.05，微降至2022年的286.8，但仍呈上行趨勢，且大陸是非洲最大出口目的國，展現中非貿易緊密態勢。

報導指，2022年中非貿易結構指數達到143.69，呈上升趨勢。細究雙邊往來的商品，大陸對非洲出口主要產品集中在機電產品、勞密產品和鋼材等，大陸自非洲進口的主要產品是能源、金屬礦砂和農產品等；貿易潛力指標則達到761.04，始終保持上升趨勢。展現中非貿易的多元及潛力。

報導稱，2022年中非貿易活力指標達到833.11，保持了良好增勢，從企業進出口規模看，大型企業進出口值佔比逐年提升，小型企業數量快速增加約10倍，從基期年的1萬多家已增長至目前的10萬多家，顯示中非企業活力不斷增強。

據統計，今年前5個月，中非貿易進出口值8223.2億元，年增長16.4%。

非洲 指數 海關

延伸閱讀

趙春山：台灣應主動儘早提出「統一方案」

繼埃及、孟加拉 非人口大國衣索匹亞申請加入金磚國家

第3屆非洲好物網購節 長沙開幕

夏季達沃斯論壇 智財權成焦點

相關新聞

陸首次發布中非貿易指數 22年來進出口值翻超過20倍

大陸海關總署29日首次發布「中國—非洲貿易指數」，該指數以2000年為基期值100點，於去年達到990.55點，顯示中非...

經濟復甦疲軟 人行調查：消費意願不到3成 逾半民眾想儲蓄

中國人民銀行29日發布今年第2季城鎮儲戶、銀行家、企業家多份問卷調查報告，其中傾向「更多儲蓄」居民占58％，季增0.1個...

港書展「沒禁書清單 合法即可擺」 展商擬續售下架書

港區國安法實施後第三屆香港書展，將於7月19至25日在灣仔會展中心舉行，今年5月多名本地學者及傳媒人的相關書籍被公共圖書...

甘肅假央企招標350億元氫能專案 當局急喊停

中國招標投標公共服務平台近日出現一個太陽能製氫項目招標公告，引發氫能概念股連續連日暴漲。這個在甘肅投資高達350億元（人...

上海最強學區房幻滅 2年跌幅超30% 「2021年買的都套牢了」

不少上海市民通過購買學區房來解決送小孩上好學校問題。上海浦東新區兩所名校進才中學和明珠小學，是很多上海家長的首選。周邊社...

陸興寵物保險 保障還是智商稅？糾紛誰來解

人可以買保險，寵物自然也能，尤其隨著近年大陸寵物市場蓬勃發展，各類型保險多元發展，巨型國企紛紛搶進，但衍生的賠償糾紛也不少，有人年付人民幣488元（約新台幣2,105元），真的生病時卻儘賠付幾十元，被人質疑是保障還是「智商稅」，寵物險到底是帶來商機還是帶來糾紛？

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦