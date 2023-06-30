陸首次發布中非貿易指數 22年來進出口值翻超過20倍

大陸海關總署29日首次發布「中國—非洲貿易指數」，該指數以2000年為基期值100點，於去年達到990.55點，顯示中非經貿相當熱絡。同期，大陸對非洲進出口值從原先不到1000億，攀升至1.88兆（人民幣，下同），累計增長超過20倍，年均增速達17.7%，大陸並已連續14年穩居非洲最大貿易伙伴國地位。

據人民網，大陸海關總署29日於湖南長沙舉行的第三屆「中國-非洲經貿博覽會」首次發佈中非貿易指數資訊。海關總署新聞發言人表示，此指數能客觀反映中非貨物貿易的現實狀況、發展潛力，並反映幾點中非貿易發展走勢，如貿易規模與潛力持續增大，貿易關係也更為緊密。

據報導，2022年中非貿易規模指數達到1855.16，進出口總額達到1.88兆的歷史高位，年增長14.5%，透露中非貿易規模不斷攀升；而中非貿易密切指標雖從2021年最高點的293.05，微降至2022年的286.8，但仍呈上行趨勢，且大陸是非洲最大出口目的國，展現中非貿易緊密態勢。

報導指，2022年中非貿易結構指數達到143.69，呈上升趨勢。細究雙邊往來的商品，大陸對非洲出口主要產品集中在機電產品、勞密產品和鋼材等，大陸自非洲進口的主要產品是能源、金屬礦砂和農產品等；貿易潛力指標則達到761.04，始終保持上升趨勢。展現中非貿易的多元及潛力。

報導稱，2022年中非貿易活力指標達到833.11，保持了良好增勢，從企業進出口規模看，大型企業進出口值佔比逐年提升，小型企業數量快速增加約10倍，從基期年的1萬多家已增長至目前的10萬多家，顯示中非企業活力不斷增強。

據統計，今年前5個月，中非貿易進出口值8223.2億元，年增長16.4%。