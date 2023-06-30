陸6月份製造業PMI為49.0% 較上月微升0.2個百分點

大陸國家統計局今天發布大陸6月份採購經理人指數，數據顯示，大陸6月份製造業採購經理指數（PMI ）為49.0% ，比上月上升0.2個百分點，統計局認為，製造業景氣水平有所改善。不過仍在榮枯線下。非製造業商務活動指數為53.2% ，兩者合併計算後的綜合PMI產出指數為52.3% ，比上月下降0.6個百分點。

大陸財經媒體《界面新聞》報導，大陸財信研究院副院長伍超明表示，製造業景氣度連續處於榮枯線之下，一方面是受到地緣政治關係緊張等因素影響，全球需求放緩，拖累出口，影響國內製造業擴張。另一方面，國內需求不足和信心不足是當前經濟的突出矛盾和問題，國內房地產市場恢復動能不足，對房地產上下游產業鏈拉動減弱，均箝制了製造業景氣的改善。此外，製造業仍處於去庫存階段，需要時間消化積壓庫存。

伍超明表示，隨著天氣進一步轉熱，工業生產將進入淡季，加上上述三個制約因素，短期內大陸製造業PMI可能將繼續在低位震盪。

統計局數據顯示，從企業規模看，大型製造業企業PMI為50.3% ，比上月上升0.3個百分點；中型企業PMI為48.9% ，比上月上升1.3個百分點；小型企業PMI為46.4% ，比上月下降1.5個百分點。從分類指數看，在構成製造業PMI的5個分類指數中，生產指數、供應商配送時間指數高於臨界點，新訂單指數、原材料庫存指數和從業人員指數低於臨界點。

統計局說，６月生產指數為50.3% ，比上月上升0.7個百分點，升至臨界點以上，表明製造業生產活動有所加快。新訂單指數為48.6% ，比上月上升0.3個百分點，表明製造業市場需求景氣度有所改善。原材料庫存指數為47.4% ，比上月下降0.2個百分點，表明製造業主要原材料庫存量繼續減少。從業人員指數為48.2% ，比上月下降0.2個百分點，表明製造業企業用工景氣度略有下降。

除了製造業，6月份非製造業商務活動指數為53.2% ，也比上月下降1.3個百分點，但仍高於臨界點，非製造業今年以來始終保持擴張態勢。

報告說，分行業看，建築業商務活動指數為55.7% ，比上月下降2.5個百分點；服務業商務活動指數為52.8% ，比上月下降1.0個百分點。從行業看，航空運輸、郵政快遞、電信廣播電視及衛星傳輸服務、貨幣金融服務、保險等行業商務活動指數位於60.0%及以上高位景氣區間；批發、房地產、居民服務等行業商務活動指數低於臨界點。

新訂單指數為49.5% ，與上月持平，表明非製造業市場需求景氣度基本持平。分行業看，建築業新訂單指數為48.7% ，比上月下降0.8個百分點；服務業新訂單指數為49.6% ，比上月上升0.1個百分點。

統計局稱，投入品價格指數為49.0% ，比上月上升1.6個百分點，表明非製造業企業用於經營活動的投入品價格總體水平降幅收窄。另銷售價格指數為47.8% ，比上月上升0.2個百分點，表明非製造業銷售價格總體水平有所回落。從業人員指數為46.8% ，比上月下降1.6個百分點，表明非製造業企業用工景氣度有所下降。而業務活動預期指數則為60.3% ，比上月下降0.1個百分點，保持在高位景氣區間，表明非製造業企業對近期市場恢復發展信心較強。

綜合兩項指數， 6月份，綜合PMI產出指數為52.3% ，比上月下降0.6個百分點，繼續位於擴張區間，統計局認為，表明大陸企業生產經營總體延續擴張態勢。