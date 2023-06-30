外資投資江蘇117億美元

聯合報／ 大陸中心／綜合報導

產業鏈供應鏈國際合作交流會暨企業家太湖論壇28日在江蘇蘇州舉行，45個逾億美元外資產業項目落戶江蘇，總投資額117億美元。

新華社報導，江蘇是中國大陸外資大省，累計設立外資企業4.1萬家，世界500強企業有392家在江蘇投資。據了解，此次落戶的45個項目涉及生物醫藥、新能源、智能製造等領域。

德國西門子全球執行副總裁、大中華區總裁兼首席執行官肖松表示，近年來，西門子不斷加大在江蘇的產業布局，形成了2個業務總部、7家製造工廠、10家創新與研發中心的高端製造業全產業鏈集群。面向未來，西門子將繼續與江蘇攜手，共同構建現代化產業體系新生態。

英國阿斯利康全球執行副總裁、國際業務及中國總裁王磊說，阿斯利康在江蘇建立了包括研發、生產、出口、物流、創新、資本和人才培養在內的全產業鏈，並在多年深耕中取得長足發展。阿斯利康將在持續對華投入基礎上，發揮國際橋梁作用，引入更多海外優質產品與技術，賦能中國創新「出海」。

本次活動由江蘇省政府主辦，450多位跨國公司高管及重點商協會負責人參加論壇。

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