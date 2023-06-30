河北至俄貨櫃航線開通

聯合報／ 大陸中心／綜合報導

6月28日，在河北黃驊港綜合港區集裝箱碼頭，滿載貨物的LIAN HE CAI FU號輪起航，標誌著黃驊港——俄羅斯遠東集裝箱航線正式開通。

中新社報導，據悉，該航線是河北省首條通往俄羅斯遠東地區的國際集裝箱航線，班期為10天一班，主要運輸汽車、緊固件、汽車配件、五金工具、化工原料等產品。航線的開通，將進一步打通河北對俄羅斯貿易海上通道，為冀中南乃至廣大西北地區企業更好對接俄羅斯遠東地區市場提供新平台。

當日，由河北港口集團有限公司自主運營的黃驊港——泉州港、廈門港集裝箱航線也正式開通，將進一步打通黃驊港至中國大陸東南沿海地區海上物流新通道。

今年以來，河北港口集團有限公司新增內外貿航線14條，集裝箱航線總數達到62條，覆蓋俄羅斯、日本、越南、泰國等國家和地區的14個港口，開通河北省內秦皇島、唐山、滄州三地港口之間「海上穿梭巴士」，加密環渤海內支線運輸密度，實現集裝箱運輸互聯互通、到港貨物即來即走，為河北腹地企業提供更多運輸路徑選擇。

航線 俄羅斯 北港

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