上海洋山港 全區實現「雙檔靠泊」

根據洋山港海事局消息，6月27日，上海洋山深水港四期自動化碼頭正式實施「內支線集裝箱船舶雙檔靠泊」，標誌著洋山深水港一至四期集裝箱碼頭全部實現「雙檔靠泊」，保障長江內支線集裝箱船舶通行提速。

新華社報導，「雙檔靠泊」是在已靠泊碼頭船舶的外側，再靠泊另一條船舶，即在同一個泊位上，並排靠泊兩條船舶的操作方式，碼頭橋吊可以在兩條船上同步進行裝卸作業。洋山港海事局船舶交通管理中心負責人介紹，「雙檔靠泊」可有效提高碼頭泊位和橋吊利用率，港口運營效率和作業能級將進一步提升。

據洋山港海事局統計，常規作業模式下，內支線集裝箱船舶平均換檔時間約45分鐘，「雙檔靠泊」實施後，平均換檔時間縮短至20分鐘，因船舶換檔導致的碼頭空置時間縮短約55.5%。雙檔作業期間，單一泊位利用率提升約一倍。

據了解，掛靠洋山深水港的內支線集裝箱船舶中90%以上來自長江沿線，這些船舶及時靠泊作業，對沿線經濟腹地貨物及時出運，帶動沿線產業發展有積極作用。

受地形影響，相較於洋山港一、二、三期集裝箱碼頭，四期碼頭前沿潮水流量大、流速高、流向複雜，對船舶安全靠離泊的影響更大，且碼頭前沿水深條件和旋回水域相對受限，開展雙檔作業的難度遠高於其他碼頭。洋山港海事局根據風力、潮汐、能見度要求，對氣象、水文條件及船舶資料進行分析、研討和反覆論證，先後攻克旋回水域不足、碼頭前沿水流較急等難點問題，確保此次「雙檔靠泊」順利實施。