夏季達沃斯論壇 智財權成焦點

聯合報／ 大陸中心／綜合報導

在大陸北方海濱城市天津，世界經濟論壇第十四屆新領軍者年會日前舉行。在這一被稱為夏季達沃斯論壇的全球經濟盛會上，加強知識產權（智財權）保護成為與會嘉賓關注的焦點話題。

新華社報導，諾和諾德全球高級副總裁兼大中國區總裁周霞萍表示，創新是醫藥企業的驅動力，而創新的前提就是保護知識產權。只有在這樣的基礎上，醫藥企業才能夠不斷研發出更多適合不同經濟能力患者的藥物。

北京大學公共衛生學院教授任明輝說，近年來，大陸醫療衛生領域的知識產權保護力度不斷加強，可看到國外的創新企業在華醫藥投資不斷增加，大陸本土的醫藥企業也不斷加大創新力度，這都得益於良好的知識產權保護環境。

「保護知識產權就是保護創新。」金杜律師事務所高級合伙人張毅觀察，從修改專利法、商標法、著作權法等涉知識產權法律，到印發《知識產權強國建設綱要（2021－2035年）》，以及建設國家級知識產權保護中心和快速維權中心等，大陸的積極舉措正在對知識產權保護起到良好作用。

在推動大陸企業「走出去」的過程中，知識產權保護的價值也不容忽視。

張毅表示，做好知識產權保護工作，不僅可以讓企業重視掌握核心技術，還能夠以法治方式規範內部治理，從而增強企業的國際競爭力，更好地參與國際競爭和合作。

截至去年底，大陸發明專利有效量為421.2萬件，是世界上首個國內發明專利有效量超300萬件的國家。

數量不斷躍升外，知識產權也更加「值錢」。讓「知產」更好地轉化為「資產」，正在更深、更廣地激發創新能力。大陸國家知識產權局發布的《2022年中國專利調查報告》顯示，去年大陸有效發明專利產業化率為36.7%，創近五年新高。

世界經濟論壇大中華區主席陳黎明表示，大陸在科技創新領域所取得的巨大成就，給他留下深刻印象。

走進位於天津濱海高新區的麒麟軟體有限公司展廳內，一面由600餘項專利證書鋪成的專利牆總會吸引人們的目光。作為大陸國產操作系統的一支核心力量，麒麟操作系統已連續11年位列中國Linux市場份額第一。

世界經濟論壇新領軍者年會2007年開始在大連、天津輪流舉辦。此次年會是新冠疫情爆發三年多來首次恢復線下舉辦。

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